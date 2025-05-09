Москва, 9 мая, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает создание нового железного занавеса в Европе. В видеообращении к согражданам он призвал к выстраиванию дружественных отношений с Россией.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

«Отвергаю, чтобы Евросоюз, Европа возводила какой-то новый железный занавес. Поэтому воспринимайте, пожалуйста, моё присутствие в Москве как чёткую попытку протянуть над этим железным занавесом руку для [развития] нормального дружеского и экономического сотрудничества с РФ и одновременно как подачу руки потомкам тех [воинов], которые погибли при освобождении Словакии в 1944–1945 годах и благодаря которым мы в Словакии могли жить мирно и свободно, как живём и сейчас», — пояснил он в опубликованном видео в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также Фицо отметил, что программа его визита в Москве очень насыщенная. Кроме того, премьер отверг заявления главы евродипломатии Каи Каллас, которая повторно раскритиковала его за поездку в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Фицо не пропустили страны Прибалтики. В итоге лишь вечером 8 мая он прилетел в Москву. Его самолёт приземлился в столичном аэропорту «Внуково». На параде Победы помимо Фицо присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие.

После торжественного приёма от имени главы государства в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы, президент РФ Владимир Путинотметил походку премьер-министра Словакии и назвал её спортивной. Вечером 9 мая в ходе встречи в Кремле Путин выразил благодарностьФицо за приезд в Москву. Он добавил, что знает о сложностях, которые возникли у него с прилётом в столицу России. В свою очередь Фицо поблагодарил Путина за гостеприимство и заботу во время визита.

В апреле Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером является Фицо. Также члены Еврокомиссии высказали угрозы и в адрес Вучича. 9 мая Каллас 9 мая снова возмутилась приездом Фицо в Москву на торжественные мероприятия по случаю юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.