День Победы в Берлине уже который год проходит вопреки всевозможным ограничениям со стороны федеральных и столичных властей Германии, чинящих всевозможные препятствия всем русским немцам, а также многочисленным друзьям России среди коренного населения ФРГ.

Вячеслав Филиппов/ ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Берлине

С каждым годом прессинг становится всё строже. Нельзя демонстрировать флаги России и СССР. Нельзя прикреплять к одежде георгиевскую ленточку. Нельзя исполнять песни военных лет. Нельзя, нельзя, нельзя! Всё verboten! Порой кажется, что нынче Берлин боится всего русского ничуть не меньше, чем весной 1945-го.

На каждый последующий День Победы немецкие власти учитывают прошлогодние провалы и пытаются еще туже закрутить гайки.

В этом году беспрецедентное давление оказывалось на федеральных и муниципальных чиновников всех уровней, которым категорически не рекомендовалось ни посещать памятные мероприятия в Тиргартене и Трептов-парке, ни возлагать там мемориальные венки, ни уж тем более появляться на официальном приёме в российском посольстве.

Оппозиционерам и диссидентам, относящимся к России вполне благожелательно, при этом прозрачно намекнули, что подобные шаги абсолютно несовместимы со статусом германского государственного служащего и чрезвычайно вредны как для карьерных перспектив, так и для будущей пенсии.

Партии «Альтернатива для Германии», например, власти заявили вполне недвусмысленно: имейте в виду — вы и так уже почти «подтвержденные экстремисты»; тех, кто примет приглашение российского посла, возьмем на карандаш.

Те из чиновников и депутатов, кому есть что терять, вынуждены проявлять осторожность и не лезть под катки злопамятной и мстительной репрессивной машины немецкого государства.

Одни из немногих, кто не прогнулся под угрозы, — представители партий Die Linke, «Союза Сары Вагенкнехт» и берлинского муниципалитета Митте, отметившиеся памятными венками у монумента советским воинам-освободителям в Тиргартене.

Впрочем, русофобские предписания выводят из себя далеко не только «друзей России». Так, например, сотрудники берлинской полиции, стоявшие в оцеплении и проверявшие сумки на предмет «запрещёнки», вполне искренне извинялись за то, что вынуждены исполнять распоряжения «политиков, раздающих лицемерные приказы».

Им было неловко за то, что они охраняли профессиональных клоунов-провокаторов с украинскими флагами. О своём стыде за действия германских властей прямым текстом заявляли и представители немецкого гражданского общества.

Вот такой диалог состоялся с представителями полиции, стоявшими в оцеплении на подходе к Тиргартену:

— Пожалуйста, откройте рюкзак. Что это у вас?

— Портрет моего прадедушки. Он был украинцем и участвовал в освобождении Берлина.

— Он в форме советской армии? Ее демонстрация запрещена (полицейский говорит извиняющимся тоном, видно, что ситуация ему самому не особенно приятна).

— Господин фельдфебель, это черно-белая фотография человека в военной гимнастерке даже без знаков различия. Вы сейчас серьезно?

Полицейский связывается по рации с «рыбой покрупнее» и, извиняясь, просит подождать, пока высокое начальство вынесет вердикт прадедушкиному портрету.

В это время другой сотрудник тихонько задает вопрос нашей группе:

— Простите, я не совсем понял: если прадедушка был украинцем, вы за Россию или за Украину?

— С украинскими нацистами мы не желаем иметь ничего общего.

— Нет проблем, я просто так спросил.

Наконец, нашей группе сообщили, что полицейский ареопаг милостиво счел прадедушкин портрет неопасным для общественного порядка и нам разрешено пройти к мемориалу.

Между тем у монумента советским воинам-освободителям в Тиргартене уже два часа дежурит группа активистов с флагами Украины, НАТО и Евросоюза, а также баннерами оскорбительного антироссийского содержания.

Среди странного вида людей, подозрительно похожих на городских сумасшедших, даже затесались несколько «настоящих» немцев. Почему бы не попытаться наладить межкультурный диалог в преддверии начала официальной церемонии?

— Вы сами с Украины или коренной немец?

— Я немец, но я за Украину. Моего прадедушку Красная Армия выгнала из Кёнигсберга.

— Что символизирует флаг НАТО на вашей демонстрации?

— Это символ европейского единства и сопротивления русской агрессии.

— Но вы понимаете, что ваши действия — это провокация для людей, которые в праздничный день пришли почтить память погибших?

— Это демонстрация протеста против русской агрессии. Извините, мне неприятно с вами разговаривать.

Время от времени украинская контрдемонстрация разражается нестройным исполнением национального гимна Украины. С другой стороны мемориала на украинцев с недоумением смотрит группа немцев с флагами ГДР и Сербии.

По площади снует украинский доносчик и бдительно высматривает в толпе запрещенную символику. Заметив на ком-то георгиевскую ленточку или красную звезду с серпом и молотом, стукач бежит докладывать о нарушениях полицейскому оцеплению, охраняющему группу украинцев-провокаторов.

Ваш корреспондент подходит к группе полицейских, с недоумением изучающих документ с цветными картинками, в которых угадываются флаги советских республик и российские патриотические символы.

— Простите, это у вас что, список запрещенной символики?

Полицейский мгновенно сворачивает бумагу и прячет ее за спину. Его товарищ объясняет:

— Мы только исполняем распоряжение руководства.

В это время над мемориалом разносится истошный вопль «Слава Украине!» (внесён в список экстремистских лозунгов и запрещен в России).

— Господин фельдфебель, вы знаете, что это — боевой клич украинских нацистов из «Ваффен-СС». Не стоит ли также запретить и его?

Ответа по существу, конечно же, нет.

Наконец, у мемориала появляются представители официальных делегаций бывших советских республик, а ныне независимых государств — России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Киргизии. Послы очень красиво в унисон возлагают венки к монументу.

Кристина Зоркина/ ТАСС Мемориал в честь павших советских воинов в Трептов-парке в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В этот момент украинцы проводят лихорадочное совещание, нужно ли прославлять Украину в присутствии иностранных делегаций или все-таки не стоит выставлять себя на посмешище в присутствии зарубежных послов? В итоге побеждает более цивилизованная точка зрения, которую отстаивал тот самый немец, с которым у нас состоялся короткий диалог. Какой-никакой, но прогресс.

Постепенно перемещаемся в сторону Бранденбургских ворот, где готово начаться шествие «Бессмертный полк», проведение которого берлинские власти все-таки разрешили, хотя и без флагов, патриотической символики и песен военных лет.

Впрочем, запрещенная символика все-таки присутствует. Полицейский, глядя на копию знамени Победы и флаг с георгиевской ленточкой, демонстративно отворачивается.

Подхожу к обладателям флагов и интересуюсь, кто это такой смелый. Оказалось — представители «Бессмертного полка — Рим», прибывшие из Италии специально, чтобы поддержать берлинских товарищей. Знамя римских камрадов покрыто сотнями подписей и пожеланий рядовых итальянцев.

Идем далее в сторону посольства России в Германии, где на 12:00 назначен официальный прием. Около входа уже стоит огромная очередь из нескольких сотен гостей.

На аллее Унтер-ден-Линден напротив посольства стоит странного вида господин размахивающий польским флагом. Подхожу и спрашиваю по-польски, что означают его действия? Явно подвыпивший и не очень опрятно одетый пан настроен весьма решительно.

— Я поддерживаю Украину!

— Несмотря на то, что бандеровские нацисты уничтожили несколько тысяч поляков?

— Польша заберет себе Украину. Вся Украина будет Польшей.

В здании посольства посол России в Германии Сергей Нечаев произносит торжественную речь, в которой подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы взгляд на события и итоги Второй мировой войны зависел от текущей политической конъюнктуры.

TASS /EPA Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Берлине

Особую признательность дипломат выражает местным властям, Германскому народному союзу по уходу за военными могилами, волонтерам и гражданам ФРГ за их бережное отношение к советским воинским захоронениям и мемориалам, за поисковую и перезахоронительную работу, помощь в возвращении героям их имен.

Нечаев подчеркивает, что на территории Германии находятся более четырех тысяч захоронений, в которых покоятся более 700 тысяч советских воинов.

В зале присутствует множество иностранных гостей. Национальные костюмы дипломатов из Африки причудливо перемешиваются с униформой военных атташе Индии, Сербии, Вьетнама и Китая. «Отмена» России в мировом масштабе, о которой в течение нескольких лет грезил Евросоюз, явно пошла не по плану.

TASS /EPA Бранденбургские ворота в Берлине

Так что, несмотря на все препоны властей и стигматизацию в медиа, юбилейный День Победы в Берлине прошел очень достойно. Многие тысячи людей, которым дорога память о войне и которые чтят своих героических предков-победителей, в этот день создали на улицах немецкой столицы незабываемую атмосферу настоящего праздника, которую не задушишь никакими запретами.

Ну а представителям немецкого гражданского общества, не прогнувшегося под «повестку», — особое уважение. Сохранять верность дружбе с Россией и верить в то, что возрождение российско-немецких отношений неизбежно даже в условиях явно русофобской политики федерального правительства — для этого нужно обладать несомненным мужеством.