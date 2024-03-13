Материалы с тегом «Внешняя политика РФ»
МИД назвал призывы к возвращению ЗАЭС Украине нарушением целостности России
Россия рассматривает любые призывы к «возвращению» ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля как попытку посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом сказано в опубликованном на сайте МИД России заявлении. «Особо подчеркиваем, что любые резолюции...
13 марта 2024
МИД РФ опубликовал список наиболее враждебных к России деятелей Прибалтики
Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства. «Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и...
новость часа
12 марта 2024
Лавров на Анталийском форуме провёл переговоры с главой МИД Словакии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье провёл переговоры с главой словацкого МИД Юраем Бланаром. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале. «Лавров проводит в Анталье переговоры с главой МИД...
2 марта 2024
Лавров в Анталье провёл переговоры с главами МИД Узбекистана и Киргизии
Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министрами иностранных дел Узбекистана и Киргизии Бахтиёром Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым в турецкой Анталье. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Переговоры...
2 марта 2024
Лавров встретился с главой МИД Турции Фиданом в Анталье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим турецкой коллегой Хаканом Фиданом в Анталье. Фото двух министров опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. «Встреча глав МИД России и Турции в Анталье», — написала Захарова к опубликованной...
1 марта 2024
Путин заявил, что Западу вместо России нужно угасающее пространство
Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. По словам президента, Запад со своими колониальными повадками стремится не просто сдержать развитие России, а добиться того, чтобы на месте...
29 февраля 2024
Захарова назвала диктатурой угрозы Риги россиянам из-за выборов
Угрозы латвийского руководства привлекать к ответственности граждан России, которые будут голосовать на предстоящих президентских выборах в Латвии, стали проявлением «латвийской диктатуры». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Латвийская диктатура», — ответила дипломат...
28 февраля 2024
МИД ПМР попросил Россию активизировать урегулирование конфликта
Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) попросило Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. «Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры...
28 февраля 2024
МИД РФ прокомментировал соглашения безопасности стран Запада и Украины
Подписание соглашений о гарантиях безопасности между западными странами и Украиной вместе с оказанием военного содействия главе киевского режима Владимира Зеленского лишь подтверждает цель на долгосрочную конфронтацию с Россией. Об этом 28 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД...
28 февраля 2024
МИД РФ пообещал отвечать на любые недружественные шаги в отношении России
Россия решительно отвергает все необоснованные требования из коммюнике «Большой семёрки» (G7), а также решительно ответит на любые недружественные шаги Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Мария Захарова, опубликованном на сайте ведомства. По словам дипломата...
27 февраля 2024
В Армении захотели выгнать российских пограничников из аэропорта Еревана
Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском международном аэропорту, заявил на брифинге 27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, слова которого приводит агентство «Арменпресс». «Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если...
27 февраля 2024
В Кремле ответили на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии
На данный момент преждевременно говорить, поздравит ли президент РФ Владимир Путин нового президента Венгрии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Когда назначат, тогда и будет приниматься решение», — сказал Песков. Ранее правящая партия «Фидес» выдвинула...
26 февраля 2024
Сенатор прокомментировал заявления британского МИД в отношении Путина
После разгрома украинских военных в Авдеевке Великобритания пытается давить на Россию с помощью дипломатических мер, однако РФ не изменит своих планов по спецоперации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Я думаю, что...
26 февраля 2024
Кремль отреагировал на «заморозку» Арменией своего участия в ОДКБ
Режима «заморозки» участия в ОДКБ де-юре не существует. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «заморозке» участия его страны в организации. Как отметил представитель Кремля...
26 февраля 2024
Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана. «Наш президент Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы...
26 февраля 2024
Путин назвал Турцию самым надёжным партнёром России в сфере энергетики
Турция является самым надёжным партнёром в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент разговора российского лидера опубликован в Telegram-канале. Указывая на отказ Германии получать газ через Северные потоки, президент отметил, что...
18 февраля 2024
Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США
Американский журналист Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США, заявил 11 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин готовился к интервью и опирался в нём на глубокое знание...
11 февраля 2024
МИД РФ назвал действия США источником эскалации на Корейском полуострове
Главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время визита в Сеул. «Источник нынешней эскалации — это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая...
4 февраля 2024
МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле из-за слов Захаровой
МИД Республики Корея вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева после слов официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о ядерной проблематике в регионе. Об этом сообщает агентство Yonhap. Отмечается, что послу был выражен официальный протест. До этого, 1...
3 февраля 2024
Песков указал на враждебное отношение США к России во всех направлениях
США, являясь прямым участником военного конфликта на Украине, сохраняют своё враждебное отношение к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Соединённые штаты, являясь прямым участником конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлечённости в этот...
3 февраля 2024