Москва, 10 мая, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Переговоры с зарубежными лидерами, которые российский президент Владимир Путин провел на полях празднования Дня Победы, прошли очень продуктивно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «России 1».

Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что прибытие руководителей десятков стран на празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение в Европе и спровоцировало очередные угрозы о введении санкций и антироссийские заявления. По его словам, европейцев нервирует международная консолидация вокруг гордости за победу над фашизмом и та идеология, которую разделяют государства, чьи лидеры 9 мая находились на Красной площади.

Как сообщало ИА Регнум, в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали около 30 зарубежных лидеров. Они представляли на высшем уровне Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию, Бразилию, Буркина-Фасо, Венесуэлу, Вьетнам, Гвинею-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Кубу, Монголию, Мьянму, Палестину, Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины, Сербию, Словакию, Экваториальную Гвинею, Эфиопию и Южную Осетию.

Со многими из них Путин провел двусторонние встречи.