Москва, 9 мая, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая в Кремле проводит встречу с сербским лидером Александром Вучичем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

«В большой Кремлёвский дворец на встречу с Владимиром Путиным прибыл президент Сербии Александр Вучич», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Путин заявил, что Россия ценит личное участие Вучича в праздновании юбилея Победы, которое состоялось, несмотря на чинившиеся президенту Сербии препятствия.

«Искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы Вы с нами, в Москве, принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что Вас пытались отговаривать, да и создавали определённые логистические проблемы. Тем не менее Вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», — сказал Путин сербскому лидеру.

В свою очередь президент Сербии поблагодарил российского лидера за великолепный парад и выразил надежду на встречу с ним в Белграде.

Ранее Вучич отметил, что выполнил обещание, данное президенту России, и прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Сербия должна сохранить память о Победе в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что гордится ролью своего народа в этой победе.

Как передавало ИА Регнум, Литва и Латвия не пропустили самолет Вучича на пути в РФ, и его спецборт отправился в Москву через Баку. Президент Сербии прибыл в российскую столицу 7 мая.

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

9 мая на приёме от имени главы государства Путин поблагодарил их за приезд и отметил, что Россия навсегда сохранит признательность союзникам, которые помогли СССР сокрушить нацизм.