Москва, 7 мая, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 7 мая в Кремле подписали договор о стратегическом партнёрстве двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Мадуро находится в Москве с официальным визитом. Он также примет участие в параде Победы и других мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая прошли переговоры Путина и Мадуро.

«По итогам российско-венесуэльских переговоров главы государств подписали Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее сообщила, что переговоры РФ и Венесуэлы начались с беседы лидеров в узком составе. Путин и Мадуро обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее рассказал, что Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Ушаков отмечал, что документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах, предполагая продолжение интенсивного политического диалога, тесную координацию в ООН и на других международных площадках.

Договор охватывает и такие направления, как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

14 марта Путин по видеосвязи провел переговоры с Мадуро. Российский лидер предложил президенту Венесуэлы подписать договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Путин добавил, что документ полностью согласован.