Москва, 30 января, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года можно сравнить с объявлением войны российскому спорту, говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном на сайте комитета.

Сергей Бобылев/ТАСС

Там отметили, что можно верить как в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов, так и в чистое совпадение — Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи.

«По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — говорится в заявлении.

В ОКР добавили, что рассчитывать на объективность CAS давно не приходится. Так, напомнили в комитете, взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой полтора месяца находилась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.

Как передавало ИА Регнум, спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил за употребление триметазидина. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года, срок считается с 25 декабря 2021 года.

Фигуристку обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.

С дисквалификацией аннулируются все результаты фигуристки, с лишением всех титулов, медалей, наград, призов, а также прибыли с выступлений.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции.