Москва, 9 ноября, 2015, 22:39 — ИА Регнум. «Закономерное фиаско. А позору теперь не оберешься».Сегодня в Женеве были озвучены результаты расследования, проводившегося в течение года Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Комиссия заявила, что манипуляции с некоторыми из образцов допинг-проб российских спортсменов происходили по приказу министра спорта Виталия Мутко, сообщило AP.

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Расследование началось после показа документального фильма немецкого телеканала ARD, который сняли в декабре прошлого года. Лента состоит из двух частей, в ней рассказывается о случаях системного употребления допинга в российской легкой атлетике.

Кроме того, антидопинговая комиссия обвинила ФСБ России во вмешательстве в спортивные дела и порекомендовала отстранить всех российских легкоатлетов от международных соревнований. Это еще не всё: WADA выступила с предложением, чтобы Россия не выставляла легкоатлетическую команду на Олимпиаде-2016.

Представители международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сделали заявление, сказав, что комитет по этике проверит все изложенные в немецком фильме факты.

Сам министр спорта, Виталий Мутко ранее заявил «Р-Спорту»:

«Завершила работу комиссия, которая была создана WADA. Она дала документ, в котором описываются различные вещи и даются выводы, на основании которых сделаны определенные рекомендации. Не нужно путать, комиссия не имеет права кого-либо отстранять. Мы дадим пресс-релиз по итогам пресс-конференции».

Таким образом, официальные комментарии будут позже — нужно дождаться пресс-конференции.

В связи с этой ситуацией сегодня в соцсетях развернулась активная дискуссия. Пользователи разделились бурно комментируют дело антидопинговой комиссии, в результате чего хэштег #WADA поднялся на вторую строчку топ-Twitter.

Многие пользователи почему-то сразу поверили в предъявленные нашим спортсменам обвинения и поэтому сосредоточились на шутках и сарказме в отношении министра спорта и вообще российского спорта. Один из пользователей не без иронии переформулировал заявления министра спорта Виталия Мутко в своем микроблоге в Twitter:

«Мутко: «Предъяву кинули не по понятиям. Давайте присядем и обкашляем кипеш».

На этом попытки переиначить заявления Виталия Мутко не кончились:

«Нас тупо кинули на бабки, отвечать за такое будут по понятиям», — пояснил Виталий Мутко».

В одном из Twitter-сообществ так отреагировали на известие:

«Закономерное фиаско. А позору теперь не оберешься».

Однако не все разделяют такую точку зрения по поводу вопроса с применением допинга российскими легкоатлетами. Пользователь Сергей пишет:

«Прослушал речь # Мутко на Россия-1: неплохо начал министр».

«И копают, и копают… Под Мутко, под ЧМ по футболу. И, ведь, нароют на свою голову», — отмечает Хелена.

В защиту министра спорта от нападок озлобленных комментаторов выступил также пользователь на своей станице «Вконтакте»:

"Вот почему все всегда на кого-нибудь гонят, то на Лодыгина, то на Боаша, теперь Мутко ничего не знает, ничего не умеет, вы все серьёзно думаете, что вы умнее их, тогда почему не ВЫ, а ОНИ решают все вопросы».

Его единомышленник написал:

«Когда президент клуба лоббирует лимит, а тренер — ругает его, то это финиш. Осталось еще щуку найти. А Мутко делает свою работу, в отличии от некоторых тренеров».

В связи со сложившейся ситуацией вокруг обвинений со стороны антидопинговой комиссии в адрес российских легкоатлетов еще один комментатор предположил причину скандала:

«Это пусть господин Мутко разбирается. С одной стороны попахивает попыткой Запада сорвать подготовку к Рио. С другой стороны, в России социальный кризис, спорту уделяется мало внимания. Не хочется верить, что с помощью допинга наши спортсмены попытались догнать западные страны. У нас только кричат о пропаганде спорта, но мало делают. Как мы можем быть сильнее Канады в хоккее, если у них на каждую провинцию своя готовая команда, а мы еле набираем одну на всю страну».

Примечательно, что зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Поддубный заявил, что министр спорта Виталий Мутко с приходом на пост главы министерства стал выделять большие средства на борьбу с употреблением допинга спортсменами, это связно с тем, что министр всегда, по словам Поддубного, выступал против того, чтобы спортсмены принимали допинг.

В свою очередь, Международный Олимпийский комитет сообщил, что оказался шокирован отчетом независимой комиссии WADA о применении допинга российскими легкоатлетами, подчеркнув, что это «очень печально для всего мира». Также в МОК выразили надежду, что новое руководством IAAF вместе с президентом Себастьяном Коу сделает все необходимые выводы.

«МОК приветствует намерение IAAF делать все возможное, чтобы защитить чистых от допинга спортсменов и восстановить доверие к нашему спорту», — говорится на официальном сайте МОК.

ИА REGNUM напоминает, сегодня всемирная антидопинговая организация опубликовала доклад на 320 страницах, в котором говорится о применении допинга российскими спортсменами. Так, WADA рекомендует пожизненно дисквалифицировать пятерых российских спортсменок, а именно, олимпийскую чемпионку в 2012 году Анастасию Баздыреву, легкоатлеток Марину Савинову-Фарносову, Кристину Угарову, Татьяну Мязину и Екатерину Поистогову.

Также по мнению представителей организации, в скандале замешаны тренеры Владимир Мохнев, Владимир Казарин, Алексей Мельников, Виктор Чегин и врач сборной России по легкой атлетике Сергей Португалов.

В связи с этим пользователи соцсетей выражают свою точку зрения, сравнивая обвинения Всемирной антидопинговой комиссии с началом холодной войны:

«Англия и США начали холодную войну, политика вмешалась спорт чм 18 и 2014 еще в добавились @ PutinRF должен срочно ответить # WADA», — пишет комментатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Госдуме заявили, что власти страны смогут доказать неправомерность допингового скандала вокруг российских легкоатлетов, применяя законные юридические аргументы.

Член комитета Госдумы по спорту Василий Шестаков («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся ситуацию, объяснив, что этот скандал с употреблением допинга спортсменами характерен не только для России, но и для других стран.

«Поэтому такой резкий выпад в адрес России я связываю с тем, что сейчас нагнетается обстановка вокруг нашей страны в целом и в спорте в частности», — подчеркнул Шестаков.