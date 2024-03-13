Материалы с тегом «Допинг»
Вайцеховская заступилась за Тарасову после обвинений Тутберидзе
Спортивная журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед коллегой Этери Тутберидзе после её слов о том, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виноват её тренер. Об этом журналистка...
13 марта 2024
Тарасова назвала условие, при котором готова извиниться перед Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом 13 марта сообщил ТАСС. «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я...
13 марта 2024
Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ждёт официальных извинений от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой за слова о причастности к допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая...
13 марта 2024
Тарасова заявила, что допинг Валиевой мог дать только тренер
В допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виноват тренер. Об этом 12 марта заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1». «Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку. Эту таблетку может дать только...
12 марта 2024
WADA вынесло обвинительные приговоры 250 российским спортсменам
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб наказало 250 российских атлетов. Об этом говорится 11 марта в релизе пресс-службы WADA. Кроме того, обвинения были предъявлены ещё 32 спортсменам, порядка 106 случаев пока остаются на...
11 марта 2024
WADA выразило обеспокоенность предстоящими Играми дружбы в России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу проведения с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы. Об этом сообщила пресс-служба агентства. По мнению исполкома антидопингового агентства, спортивное движение и правительства мира «выразили...
11 марта 2024
Юрист рассказал о шансах Валиевой выиграть апелляцию на дисквалификацию
Юридическая борьба за доброе имя российской фигуристки Камилы Валиевой далека от окончания. Впереди — апелляция в суде Швейцарии. А пока для неё сохраняется формальный запрет на выступления, она вполне может показывать мастерство на коммерческих выступлениях, организованных на спонсорские средства...
8 марта 2024
Вяльбе с иронией предложила вручать медали Олимпиады посмертно
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с иронией предложила вручать посмертно медали победителям Олимпийских игр. Так она прокомментировала вопрос журналистов о регламенте Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое может направлять допинг-пробы спортсменов на...
новость часа
7 марта 2024
Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
Российская фигуристка Камила Валиева в интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой» заявила, что не нарушала антидопинговые правила сознательно. «Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА (Российского...
новость часа
3 марта 2024
Спортсменов из России допустили на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений
Спортсмены из России будут допущены на «Олимпийские игры на стероидах» без каких-либо ограничений, сообщил президент проекта Арон Д’Соуза. «Все спортсмены на «Улучшенных играх» будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех...
3 марта 2024
Футболист Поль Погба будет оспаривать дисквалификацию за допинг
Игрок сборной Франции и полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Поль Погба будет обжаловать свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. О принятом решении футболист написал в соцсети. Он назвал несправедливым решение антидопингового трибунала. «Никогда сознательно не...
1 марта 2024
Футболиста Поля Погба дисквалифицировали на четыре года
Полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом 29 февраля сообщила итальянская газета La Repubblica. Отмечается, что 30-летнего полузащитника отстранили на четыре года. Суд не поверил версии защиты о...
29 февраля 2024
Первый приговор с тюремным сроком по «закону Родченкова» вынесли в США
В США вынесли первый приговор по «закону Родченкова». На скамье подсудимых оказался американский врач Эрик Лира, который ранее признался, что передавал запрещённые вещества спортсменам перед Олимпиадой в Токио. Об этом 22 февраля сообщили в прокуратуре Южного округа Нью‑Йорка. Суд приговорил Лиру к...
22 февраля 2024
В Германии сообщили о закрытии 409 допинговых дел против спортсменов из РФ
Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыты без санкций, сообщил немецкий телеканал ARD, ссылаясь на конфиденциальный отчёт Всемирного антидопингового агентства (WADA)...
новость часа
12 февраля 2024
CAS оценил заявление WADA об использовании триметазидина атлетами в России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на нашёл доказательств утверждения эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) о популярности триметазидина среди российских спортсменов, говорится в мотивировочной части решения CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой. «WADA и Международный союз...
8 февраля 2024
CAS признал показания фигуристки Валиевой недостаточными для оправдания
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне представил мотивировочную часть по делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, опубликовав 129-страничный документ на своём официальном сайте. Согласно документу, на слушаниях по делу спортсменка озвучила несколько версий попадания в её организм...
8 февраля 2024
Юристы Валиевой не исключили подачи апелляции на решение CAS
Юридическая фирма Pinna Legal, которая базируется в Париже, может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники. По информации одного из них, фирма на данный...
3 февраля 2024
Миллиардер Питер Тиль намерен провести «Олимпиаду на стероидах»
Сооснователь компании PayPal, американский миллиардер немецкого происхождения Питер Тиль объявил о поддержке олимпийских игр, на которых будут активно поощрять спортсменов к использованию препаратов, повышающих производительность. Об этом 1 февраля сообщил New York Post. Соревнования получили...
2 февраля 2024
В РУСАДА сообщили, что Валиевой запретили исполнять показательные программы
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, какие именно ограничения наложены на российскую фигуристку Камилу Валиеву в связи с её четырёхлетней дисквалификацией. Так, фигуристке запретили участвовать в показательных...
2 февраля 2024
В Финляндии сообщили о других препаратах, найденных в допинг-пробе Валиевой
В положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены помимо триметазидина три других препарата, сообщила 2 февраля финская телерадиокомпании Yle со ссылкой на свой источник. В частности, в пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин, применение которых не...
2 февраля 2024