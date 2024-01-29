Монреаль, Канада, 29 января, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе WADA.

Александр Вильф /РИА Новости Фигуристка Камила Валиева

«WADA приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырёхлетнюю дисквалификацию на фигуристку Камилу Валиеву, а также аннулировать её результаты с 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — говорится в сообщении.

В агентстве считают, что данным решением была достигнута справедливость.

Как ранее сообщало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулируются с лишением званий, выигранных после этой даты. Решение суда является окончательным, при этом у сторон остаётся право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, но лишь по ряду оснований.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Позднее суд возобновил слушания в связи с необходимостью подготовить дополнительную документацию.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с WADA и Международным союзом конькобежцев (ISU).

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в адрес фигуристки о том, что она якобы употребляет допинг. По словам тренера, она не знает, почему допинг-проба её воспитанницы показала положительный результат. При этом Тутберидзе отметила, что вся команда пыталась разобраться в этом вопросе и смотрела камеры с чемпионата России, на котором Валиеву проверяли на допинг.