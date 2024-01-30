Москва, 30 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия не согласна с решениями Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) и Международного союза конькобежцев (ISU) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой и лишении её наград и будет продолжать работу со всеми структурами, оспаривая решения суда и союза, заявил журналистам 30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ТАСС/Mickael Chavet/ZUMA Press Wire Камила Валиева

«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Вместе с тем мы считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — сказал Песков.

Для России победители Олимпиады 2022 года в фигурном катании были и остаются чемпионами, и пересмотра призовых выплат в их отношении не будет, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.

29 января в ISU сообщили, что приветствуют решение суда в Лозанне, а уже на следующее утро — что Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России — командного олимпийского золота, выигранного в 2022 году в Пекине.

Валиеву подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина. Он якобы был обнаружен в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года, при этом результат пробы был обнародован лишь во время Олимпиады 2022 года в Пекине, на следующий день после того, как команда России с Валиевой в составе завоевала золото в командном турнире.

Дисквалификация Валиевой — политизированное решение, Россия не согласна с ним и будет защищать своих спортсменов, в том числе фигуристку, до конца задействуя механизмы апелляции, отмечал ранее Песков. Решение суда в Лозанне несправедливо и объясняется ненавистью судей к России, заявила в свою очередь тренер Татьяна Тарасова. Дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война, отметили в Олимпийском комитете страны.