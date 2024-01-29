Москва, 29 января, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву объясняется ненавистью судей к России, заявила 29 января тренер Татьяна Тарасова.

Алексей Филиппов/РИА Новости Камила Валиева

«Ненависть к нашей стране перешла на эту девочку. Подонки и сволочи! Камила сильная, настоящая, хорошая девочка, умная, красивая и талантливая. Ей найдётся работа у нас в стране. Просто смолоду встречаться с такой несправедливостью не пожелаю никому. Будь они прокляты!» — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Как сообщало ИА Регнум, 29 января суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина. Он якобы был обнаружен в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года, при этом результат пробы был обнародован лишь во время Олимпиады 2022 года в Пекине, на которой Валиева завоевала золото в командном турнире.

Россия может быть лишена командного золота Олимпиады 2022 года в Пекине после дисквалификации Валиевой, сообщили также в CAS. Решение по данному вопросу будет принимать Международный союз конькобежцев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение о дисквалификации Валиевой, заявили в пресс-службе WADA, отметив, что вследствие этой дисквалификации якобы была установлена «справедливость».

Дисквалификация Валиевой — политизированное решение, Россия не согласна с ним и будет защищать своих спортсменов, в том числе фигуристку, до конца, задействуя механизмы апелляции, отметил в своём комментарии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.