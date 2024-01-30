Лозанна, Швейцария, 30 января, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) сместил сборную росийских фигуристов с первого на третье место по итогам Олимпийских игр 2022 года в Пекине руководствуясь пунктом 10 статьи 10 антидопинговых правил ISU, а также пунктом 10 статьи 12 Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В союзе решили вычесть из командного турнира результаты дисквалифицированной за допинг Камилы Валиевой и отдать «золото» сборной США. Таким образом, сборная России опустилась на третье место, уступив по набранным баллам даже Японии.

Александр Вильф / РИА Новости Российская спортсменка Анна Щербакова

Также ISU лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022. Победительницей признана Анна Щербакова. Доводы Олимпийского комитета России (ОКР), что по правилам результаты командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Валиевой и юридически пересмотру не подлежат, были проигнорированы.

Заседание с обсуждением распределения медалей в командном турнире фигуристов ISU проведёт 7 февраля.

Реакция России

В Кремле с решением не согласны. Члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами, какие бы решения на этот счет, несправедливые, не принимались, заявил журналистам 30 января представитель Кремля Дмитрий Песков. Комментируя соответствующее уведомление, опубликованное 30 января на сайте Международного союза конькобежцев, представитель президента России подчеркнул также, что спортсменов не лишат выплат, предусмотренных для чемпионов Олимпиады.

29 января Дмитрий Песков также подтверждал, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Он отмечал, что решение суда о дисквалификации является политизированным.

Как сообщало ИА Регнум, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

Российская сторона настаивала на невиновности Валиевой и случайном попадании препарата в организм.

В заявлении Олимпийского комитета России (ОКР) дисквалификацию Камилы Валиевой назвали объявлением войны. Там отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS «давно не приходится». В заявлении указано, что взятая в декабре 2021 года допинг-проба фигуристки полтора месяца находилась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.

Посольство РФ в США назвало дисквалификацию Валиевой элементом гибридной войны против России.

«Всё это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором. Параллельно — сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая «Игры будущего», Спортивные Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы», — заявили в дипведомстве.

Решение CAS в Лозанне дисквалифицировать на четыре года Камилу Валиеву объясняется ненавистью судей к России, заявила 29 января тренер Татьяна Тарасова.

«Камила сильная, настоящая, хорошая девочка, умная, красивая и талантливая. Ей найдётся работа у нас в стране. Просто смолоду встречаться с такой несправедливостью не пожелаю никому. Будь они прокляты!» — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) выразил готовность в случае необходимости принять меры по защите российских интересов.

Последствия

Олимпийский комитет России сообщил о намерении обжаловать решение ISU и снова обратиться в CAS.

Возмутились решению собза конькобежцев даже в Канаде. Правда, по собственным причинам. Федерацию фигурного катания Канады (Skate Canada) заявила, что её разочаровало решение Международного союза конькобежцев о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире фигуристов после дисквалификации Камилы Валиевой.

В пресс-службе добавили, что Skate Canada рассмотрит все варианты обжалования этого решения.

В своём обращении канадская федерация апеллирует к пункту правил ISU, который гласит, что завершивший соревнования участник, первоначально занявший место ниже, чем дисквалифицированный участник, поднимется выше.