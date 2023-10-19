Москва, 19 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В России в 2024 году пройдут международные соревнования «Всемирные игры дружбы». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Донат Сорокин/ТАСС

Состязания состоятся в двух городах.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в г. Москве и г. Екатеринбурге»,― указано в тексте документа, опубликованного 19 октября на официальном портале правовой информации.

Для этого российский лидер поручил создать организационный комитет по подготовке к проведению состязаний, которому необходимо в двухмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.

Финансировать проведение соревнований будут из федерального бюджета.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава» глава государства заявил, что в России планируют кратно увеличить число соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и профессионалов, как общерусских, так и международных, с достаточно высоким призовым фондом.

Российский лидер подчеркнул, что всё необходимое для того, чтобы проводить такие мероприятия на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных спортсменов, имеется ― современные стадионы и спортивные комплексы, оснащённые по мировым стандартам, а также успешный опыт организации крупных соревнований.

Также Путин заявил, что Россия готова проводить соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. В частности, по его словам, в феврале 2024 года в Казани состоятся «Игры будущего».