Москва, 30 января, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В заявлении на сайте ОКР признали, что решение CAS — негативное, что и предполагалось, это говорит о том, что «российскому спорту объявлена война».

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

В заявлении отмечается, что за два года так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не «смехотворными отписками» ответа на вопрос о том, почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой полтора месяца придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.

«Рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится. Российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — добавили в Олимпийском комитете.

Как сообщало ИА Регнум, Международный союз конькобежцев (ISU) планирует рассмотреть судьбу медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.

ISU проведёт 7 февраля заседание, на котором обсудит распределение медалей в командном турнире фигуристов.

29 января суд принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Международный союз конькобежцев приветствовал решение Спортивного арбитражного суда о четырёхлетней дисквалификации Валиевой.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать российских спортсменов до конца.