Москва, 29 января, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Вашингтоне увидели опасные для своего доминирования процессы становления многополярности в мировом спорте. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

Известия/ Кристина Кормилицына

«В мировом спорте, как отмечают в Вашингтоне, по сути, наметились те же — опасные для западного доминирования — процессы становления многополярности, которые наблюдаются на международной арене», — приводит пресс-служба слова директора СВР Сергея Нарышкина.

США всё активнее пытаются срывать организуемые в России спортивные мероприятия в попытках удержать доминирование, заявил Нарышкин. Основные надежды там возлагают на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и лично его президента поляка Витольда Баньку, говорится в сообщении. Как отмечается, Вашингтон исходит из того, что он заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения полномочий в 2025 году, и ради получения тёплого местечка Банька будет служить у США «цепным псом». При этом расчёты Вашингтона частично оправдываются.

«Глава ВАДА рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний, а иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают крахом карьеры в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже», — сообщил Нарышкин.

Он указал, что борьба поляка с Россией уже сейчас начинает приносить прямо противоположные результаты и наносит ущерб развитию мирового спорта, вызывает всё большее раздражения в профессиональных кругах.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России «Всемирных игр дружбы» в 2024 году. Состязания пройдут в двух городах — Москве и Екатеринбурге. Глава государства поручил создать организационный комитет по подготовке к проведению состязаний, которому необходимо в двухмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий. Финансировать соревнования будут из федерального бюджета.

Участниками Всемирных игр дружбы станут около 6300 спортсменов, которые разыграют 283 комплекта наград, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что все участники организации спортивного мероприятия такого высокого уровня должны работать слаженно, а Минспорт России уже прорабатывает вопрос призовых выплат. Должен действовать принцип паритета справедливости, чтобы все победители и призёры были в равных условиях, уточнил Чернышенко.