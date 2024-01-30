Лозанна, Швейцария, 30 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Об этом 30 января сообщила пресс-служба организации.

Сергей Бобылев/ТАСС Серебряный призер Анна Щербакова (Россия), победитель чемпионата Камила Валиева (Россия) и бронзовый призер Александра Трусова (Россия)

После этого решения чемпионкой Европы стала другая российская фигуристка Анна Щербакова, второе место перешло Александре Трусовой, третье — бельгийке Луне Хендрикс.

Теперь на счету Щербаковой три главных титула в фигурном катании. Российская спортсменка также выиграла Олимпиаду, стала чемпионкой мира.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил с 10 по 16 января 2022 года в Таллине.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ISU присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Такое решение было принято после вычета результатов Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённым препаратом, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать российских спортсменов до конца.