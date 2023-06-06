Визит главы британского МИД Джеймса Клеверли в Киев 5–6 июня мог подтолкнуть украинское руководство к осуществлению диверсии на Каховской ГЭС, произошедшей в ночь 6 июня. Об этом говорится в комментарии, переданном агентству ТАСС посольством России в Лондоне. «Личный визит высокопоставленного британского эмиссара и его ободряющие публичные заверения не могут не восприниматься подконтрольным Западу киевским режимом как подстрекательство к новым военным авантюрам и диверсиям… Таким, как преднамеренное разрушение конструкций Каховской ГЭС», — отмечают в нашем диппредставительстве в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

Британский министр иностранных дел, заметим, был одним из первых западных политиков, отреагировавших на подрыв плотины Каховской ГЭС — Клеверли назвал произошедшее «военным преступлением». Судя по контексту, так возложил вину на Россию, так как пообещал, что Лондон окажет помощь Украине в связи с произошедшим.

«Деструктивная роль Британии в украинском конфликте присутствует, мы много таких примеров знаем. Они — активные участники событий на Украине, это не секрет», — сказал ИА Регнум военный обозреватель Виктор Литовкин. Показательно, что сразу после удара ВСУ по Каховской ГЭС по поселку Новоалексеевка Херсонской области был нанесен удар ракетами Storm Shadow, поставленными Британией Украине. Именно усилия Лондона с самого начала украинского конфликта были направлены на углубление и затягивание конфликта, отметил Литовкин. При этом, как и обычно, коллективный Запад перекладывает вину на Россию.

Так, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что он «шокирован беспрецедентной атакой», квалифицировал её как «военное преступление» и при этом пригрозил «привлечь Россию к ответственности».

Таким образом, Запад поспешил обвинить Россию в атаке ключевого энергетического объекта, находящегося на российской же территории, в результате чего пострадала опять-таки территория России (как освобожденная часть Херсонской области, так и находящаяся под украинской оккупацией часть российского региона).

Удар по Каховской ГЭС, напомним, был нанесен около двух часов ночи 6 июня. В результате разрушились шандоры (специальные балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия, известные также как «задвижки»), а удерживаемая прежде вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Залп был сделан предположительно из РСЗО «Ольха».

Украина готовилась заранее

Киев еще более ожидаемо, чем Запад, возложил вину на Россию. При этом в первые же часы после удара по ГЭС украинский Telegram-канал «Труха» восторженно сообщил о том, что «наши бойцы предварительно попали по шлюзу ГЭС в Херсонской области», и назвал удар «ответкой от ВСУ» за удары ВС России по Кривому Рогу. Скриншот этого быстро удалённого сообщения приводит портал Украина. ру.

Еще в декабре прошлого года The Washington Post приводила слова генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который заявил: украинские военные рассматривают возможность разрушения дамбы Каховской ГЭС с последующим затоплением территории. ВСУ «даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы», сообщило тогда американское издание.

Еще ранее, в октябре 2022 года, Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ, поскольку это чревато негативными последствиями для тысяч простых граждан. 11 мая этого года глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, препятствуя ремонтным работам на объекте.

Кадр из видео с канала: Лента новостей Херсона | Z Лента новостей Херсона | Z Глава ВГА Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев

Весной на днепровских водохранилищах, расположенных вверх по течению реки и находящихся под контролем Украины, явно накапливалась вода, сказал ИА Регнум военный аналитик и обозреватель Алексей Васильев. Есть указания на то, что за прошедшие сутки интенсивный спуск воды шел из ДнепроГЭСа, следующего по каскаду водохранилищ. Вечером 5 июня, накануне разрушения на объекте, которое привело к его прорыву, дамба подвергалась обстрелу артиллерийскими снарядами калибра 152 мм, что стало уже вполне привычным и поэтому не привлекло особого внимания, указал Васильев.

О том, что Киев давно готовился к диверсии, ИА Регнум сказал и гидроэнергетик, доктор технических наук Владимир Тетельмин. Он также указывает на загодя сделанный сброс повышенных объемов воды из водохранилищ, расположенных выше по течению Днепра. Совокупный результат — после удара по дамбе из водосбросных отверстий вода хлынула в нижний бьеф — часть водного объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.

В итоге образовавшаяся волна хлынула на оба берега, в том числе на оккупированное ВСУ правобережье Херсонской области, указал эксперт.

Непосредственные и долгосрочные последствия

Из-за неконтролируемого сброса воды более всего пострадал российский город Новая Каховка и окружающие его села — в общей сложности в зоне подтопления оказалось 14 населенных пунктов, стихия может угрожать еще примерно 80 селам и поселкам Херсонской области, сообщил ТАСС. Сообщается, что подтопление началось в городе Голая Пристань, находящемся ниже по течению Днепра, организована эвакуация населения. Херсонские власти начали эвакуацию людей из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского городских округов. Людей просят подготовить личные вещи и документы, а также трёхдневный запас продовольствия и питьевой воды.

Кадр из видео из Telegram-канала «Администрация Новой Каховки» Эвакуация граждан из Новокаховского городского округа продолжается

Сейчас, как указывает Алексей Васильев, идёт перелив через дамбу. Размытия основного тела плотины не наблюдается. В течение пары суток уровень воды в любом случае должен упасть, полагает Васильев. И тогда станет ясна судьба дамбы.

При этом разрушения на ГЭС уже нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные угодья вдоль Днепра (о чем сообщил врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо). Да и в целом для экологии региона, который киевский режим считает «своим», удар ВСУ по Каховской ГЭС не сулит ничего хорошего.

При полном спуске водохранилища могут оголиться токсичные отложения, сказал ИА Регнум председатель Общественного совета при Минприроды России, эколог Александр Закондырин. По его оценке, в Каховском водохранилище скопились осевшие на его дне загрязнители, которые поступали туда со стоками почти семь десятилетий. Кроме того, будут размываться бытовой мусор и другие отходы. Могут пострадать пахотные и пастбищные земли. «В любом случае погибнут разнообразные водные обитатели. Это приведёт к гниению их останков. И последствия здесь будут не столько экологические, сколько санитарно-эпидемиологические», — со своей стороны сказал эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора Владислав Жуков.

Кроме того, возник риск обмеления Северо-Крымского канала. Разрушенная станция, напомним, не только обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От Каховской ГЭС берет начало Северо-Крымский канал, обеспечивающий водой территорию российского полуострова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что угрозы подтопления на полуострове нет, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что водоснабжение города не пострадает. Тем не менее, и чиновники, и экологи указывают на упомянутую выше угрозу обмеления канала. Освобождение Каховской ГЭС на раннем этапе СВО, напомним, дало возможность полностью восстановить работу важнейшей водной артерии, питающей Крым.

Отдельно Тетельмин указал на риски для расположенной вверх по течению Днепра Запорожской АЭС: чрезмерное опорожнение водохранилищ может привести к прекращению подачи охлаждающей воды на законсервированные блоки атомной станции. И во избежание цепной реакции, способной привести к взрыву на АЭС, необходимо снимать тепло с этих неработающих реакторов, для чего, в свою очередь, требуются большие объёмы воды.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заметил, что основной компонент пострадавшей ГЭС — это генераторы. Если они повреждены, то восстановление станции обойдётся заметно дороже, чем при условии их сохранения. Также, по его словам, важно, будет ли размыта дамба.

При этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что нижняя часть ГЭС «жива».

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов призвал не драматизировать ситуацию вокруг Каховской ГЭС с точки зрения обеспечения электроэнергией. По его словам, вся подконтрольная киевскому режиму территория по состоянию на начало 2022 года потребляла столько же электричества, сколько один московский регион. А Россия обладает избыточной установленной электрической мощности, и в этом смысле последствия разрушения Каховской ГЭС для российской энергетики минимальны.

Часть «контрнаступа»

Атака на стратегически важный объект на Днепре — часть давно ожидаемого и явно начавшегося наступления ВСУ, точнее серий одновременных «прощупываний» на нескольких участках фронта с целью найти наиболее уязвимые точки, отмечают военные эксперты.

На херсонском направлении «ВСУ начали контрнаступление сразу комплексно — во-первых, подрыв шлюзов, чтобы затопило… в том числе наши оборонительные сооружения, окопы, возможные места базирования российских войск», — сказал ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Маловероятно, что ВСУ решатся на форсирование Днепра с целью высадки на левобережье, рассуждает Алексей Васильев. «Возможно, цель — просто вызвать подтопление и тем самым заставить нас выделить дополнительные силы для отражения вероятной атаки. То есть как способ «растащить» наши резервы», — указывает военный аналитик.

«Форсировать Днепр при таком разливе они не в состоянии, — соглашается Литовкин. — Они могут воспользоваться этим. Они понимают, что форсирование реки нашими силами также затруднено, и могут попробовать отвести часть сил от Херсона к другим участкам соприкосновения». Однако эксперт убеждён, что ВС РФ в этой ситуации тоже следует перегруппировывать часть сил, расположенных сейчас в Херсонской области, в другие районы.

Свою оценку дали и в Минобороны России. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, украинская диверсия на ГЭС имела целью возможность снять подразделения ВСУ с херсонского направления и перебросить туда, где Киев планирует вести активное контрнаступление.

Это, вполне возможно, запорожское направление и так называемый «Времёвский выступ» на стыке границ Запорожской области и ДНР, судя по сообщениям, поступавшим 5 июня, и по позднейшим заявлениям запорожских властей.

Что же касается собственно правобережья Херсона, контролируемого противником, то здесь ВСУ рассчитывают перейти к обороне, о чем свидетельствует строительство укреплений, указал Шойгу.