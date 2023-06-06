Москва, 6 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Украинские военные приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит об их намерении перейти на этом участке к обороне, сообщил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Также российский министр назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением. Цель этих действий властей Украины, по его словам, — получить возможность перебросить подразделения ВСУ с херсонского направления в те районы, где Киев намеревается провести контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ часть задвижек Каховской ГЭС оказались разрушены, вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять. В зону подтопления могут попасть 14 населённых пунктов, в которых живут 22 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.