Мелитополь, 6 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Запорожской области российские войска готовятся к отражению главного удара со стороны ВСУ. Об этом 6 июня заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Когда будет их самый главный удар, а мы понимаем, что они будут его наносить, вероятнее всего, у нас, поэтому к этому мы, естественно, готовимся», — сказал Балицкий.

Он добавил, что пока непонятно, почему ВСУ не бьют всей своей мощью. По его словам, у них есть беспилотники, артиллерия и «авиация какая-никакая».

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ, предпринявших попытки наступления, за три последних дня превысили 3,7 тыс. человек. Кроме того, киевский режим потерял 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.