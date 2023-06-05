ВСУ переходят к наступательным действиям «на некоторых направлениях», заявила вечером 5 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр. Глава киевского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что украинская армия получила достаточно западных вооружений для контрнаступления. «Не осталось ничего существенного, чего необходимо было бы добиваться», — цитировал Кулебу ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Российские военные сообщают, что ВСУ уже сделали попытку перейти в масштабное контрнаступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении — это произошло утром 4 июня. В бой, в частности, были введены 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других подразделений, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По результатам боя ВСУ потеряли 16 танков, 3 БМП, 21 бронемашину и 250 человек личного состава без учета раненых. «Своих задач противник не добился, успеха не имел», — констатировали в Минобороны.

Что происходило на «Времёвском выступе»

Противник накапливал силы на протяжении последних недель в районе населенного пункта Великая Новоселка (юго-запад ДНР) и сегодня ввёл в бой часть сил, сообщил источник ИА Регнум, находящийся на участке фронта в Запорожской области.

«С утра началась артподготовка, потом в бой была введена бронетехника, в том числе — западного производства, — сообщил собеседник с места событий. — На этом участке фронта действуют подразделения Национальной гвардии Украины и морской пехоты ВСУ. Первый удар мы отбили, противник несёт большие потери на мирных полях и в результате огня нашей артиллерии. Точные цифры не назову, но потери у них большие».

По словам собеседника ИА Регнум, 6 июня следует ожидать новых попыток противника продвинуться вперёд в районе Великой Новоселки или на другом участке фронта на границе ДНР и Запорожской области.

Источник ИА Регнум полагает: то, что наблюдалось на запорожском участке фронта, — это пока не ожидаемое крупное наступление противника. «Они пробуют силы, смотрят, как мы отвечаем. Но основные силы в бой ещё не были введены, пока скорее идет разведка боем, — считает собеседник. — Поэтому в ближайшие дни, может даже завтра, следует ожидать новых наступательных действий на нашем участке. Мы к этому готовимся. Но пока говорить о том, что наступление сорвано — нельзя, оно только начинается» — сообщил источник ИА Регнум.

Участок у Великой Новоселки, находящейся рядом с Времёвкой, называют «Времёвским выступом». Именно здесь 4 июня начались и с раннего утра 5 июня продолжились особенно активные бои. Противник бросил в бой ещё большие силы, чем накануне, сообщил лидер запорожского движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Получилось зацепиться за Новодонецкое»

К востоку от «Времёвского выступа» также неспокойно. В ДНР противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки развить наступление на южнодонецком участке фронта — от Угледара (город на юго-западе от Донецка, контролируется ВСУ), а также прорваться в направлении села Водяного к западу от Авдеевки. Об этом 5 июня рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Основное направление атаки ВСУ проходит через посёлок Новодонецкое в Волновахском районе (юго-запад ДНР), отмечает RT. Именно в этом районе были замечены поставленные Германией танки Leopard, сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press Украинские военнослужащие у боевого танка Leopard 1 A5 во время тренировки

«У противника получилось зацепиться за Новодонецкое, но цену он заплатил немалую: подтверждённых около десяти единиц уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятки убитых… В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — написал Ходаковский вечером 5 июня.

Первые «немцы». Или «французы»

«Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды»… Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники», — сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.

Позднее в интернете также появились первые фотографии танков производства стран Запада, задействованные ВСУ в ходе наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. Один из танков был, предположительно, брошен экипажем. Ряд источников узнал в машине немецкий танк Leopard 2.

Но, как предположил в комментарии ИА Регнум военный эксперт и автор ряда статей по тематике ВПК Максим Тумбарцев, скорее всего, противником были задействованы французские танки AMX-10.

«Опубликованные фото не совсем качественные. Однако ряд признаков указывает на то, что это всё-таки французская машина. Если взять проекцию «Леопарда» сверху и сравнить со снимком, то можно заметить, что на фото у машины отсутствуют эжектор орудия, да и ствол слишком длинный. С другой стороны, форма башни танка по некоторым элементам скорее напоминает французский танк АМХ-10, — сказал Тумбарцев. По его словам, некоторых коллег смутил камуфляж танка — песчаный, не характерный для Франции (у них чёрно-зелёный) или для ВСУ, которые используют «пиксельный» камуфляж.

Кадр из видео Танк западного производства в ходе наступательных действий ВСУ

«Однако скорее всего, машина, фото которой появились в Сети, окрашена в коричневый камуфляж «Brun Terre de France», который должен стать основным в армии Франции к 2024 году. Танки АМХ-10 в такой расцветке «светились» и во Франции на параде в 2021 году и в Эстонии на учениях НАТО», — отметил эксперт.

ВСУ в поисках слабого звена

Силы ВСУ, подкрепленные бронетехникой, в том числе западной, стремятся нанести удары в разных направлениях, чтобы затем сконцентрировать основные силы на наиболее слабом участке и пойти в наступление, сказал ИА Регнум военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Разумнее всего для противника нанести удары в разных местах, создав локальный перевес сил, после чего бросить на наиболее выгодный участок, где наиболее успешно развивается наступление, основные силы для прорыва. Судя по всему, это сейчас и происходит, — высказал мнение эксперт. — В полудюжине мест идёт наступление. Понятно, что в Авдеевке оно не носит стратегического характера — там задача прорвать нашу линию обороны и выйти на Донецк нереальна».

На этом фоне предыдущие действия ВСУ на белгородском направлении — диверсии, «заходы» и обстрелы — представляются попыткой распылить силы ВС России и отвлечь внимание, отметил Онуфриенко. «Также, очевидно, будут попытки более масштабных провокаций с десантированием через Днепр, чтобы, по крайней мере, на это направление перебросили часть наших резервов», — указал эксперт.

Схожее мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Две недели назад ВСУ начали прощупывать фронт, пытаясь найти в нем бреши. «Теперь они перешли к вполне конкретным ударам. ВСУ пытаются по классической тактике XX века создать превосходство в людях и технике, создать огневое превосходство, пробить фронт», — сказал Шурыгин ИА Регнум.

Эксперт добавляет, что ВСУ используют классическую тактику, которая используется всегда и всеми армиями. «Нужно в конкретном месте создать преимущество примерно 5:1, накопить соответствующее количество артиллерии и бронетехники, а после чего уже пытаться пробить фронт». Им деваться некуда, ВСУ надо наступать», — заключает собеседник.

«Вопрос в активизации авиации ВС России: если она начнёт действовать более активно, то у противника будут большие проблемы», — в свою очередь, отмечает Онуфриенко. Скорее всего, в ближайшие дни ВСУ не оставят попытки расшатать ситуацию и вынудить Минобороны России перебрасывать военнослужащих на разные участки, создавая возможность для маневра основным силам наступления. Выбора в ВСУ нет — слишком многое Киев уже поставил на кон, указывают эксперты.