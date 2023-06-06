Москва, 6 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, но прогнозы о том, что в результате будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил Владислав Жуков, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора.

Кадр из видео Спуск воды из Каховского водохранилища

Ранее в этот день эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков в беседе с РИА Новости предположил, что в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС произойдёт полный спуск воды, это оголит донные отложения водоёма с опасными веществами: тяжёлыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами, что будет настоящей «химической бомбой».

Жуков согласился с тем, что экологических последствий не избежать, однако в основном они касаются нарушения функционирования экосистемы водохранилища.

«Но рассуждать о том, что это будет «химическая бомба», сложно», — сказал он.

По его мнению, если бы такие ядовитые вещества там были, то загрязнение уже произошло бы, так как вода не является консервирующим фактором.

«Эти вещества смешивались бы с поверхностными водами и переносились гидробиотой (микроорганизмами, живущими в воде — прим. ИА Регнум). Они бы в любом случае попали в пищевые цепочки, — сказал Жуков. — И глубины там не такие большие, чтобы предполагать, что из-за давления не случилось бы перемешивания донных слоев с поверхностными водами».

Такое, как пояснил эколог, характерно скорее для мирового океана, когда глубина в 5-6 км создаёт гигантское давление воды и буквально цементирует дно. В водохранилище совсем иная ситуация.

«Поэтому предположение, что при спуске воды из водохранилища произойдёт масштабное химическое воздействие на окружающую среду, несостоятельно», — сказал Жуков.

При этом он подчеркнул, что для экологии района спуск воды из Каховского водохранилища всё равно не означает ничего хорошего.

«В любом случае погибнут разнообразные водные обитатели. Это приведёт к гниению их останков. И последствия здесь будут не столько экологические, сколько санитарно-эпидемиологические. Выделение того же сероводорода и метана. Это предположить можно, да», — сказал он.

Экологическая среда будет разрушена, но, по словам Жукова, в данном случае нельзя говорить о катастрофе и прогнозировать большое токсическое и химическое воздействие, которое будет распространяться на большие расстояния и начнёт угрожать жизни и здоровью проживающего там населения.

Однако есть и иная точка зрения. Как заявил ИА Регнум эколог и председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, при полном спуске водохранилища действительно могут оголиться токсичные отложения. По его словам, в Каховском водохранилище скопились осевшие на его дне загрязнители, которые поступали туда со стоками почти семь десятилетий. Кроме того, будут размываться бытовой мусор и другие отходы. Могут пострадать пахотные и пастбищные земли.

«Могут возникнуть временные трудности с обеспечением пресной водой, поскольку в Новой Каховке, которая уже находится в зоне затопления, начинается Северо-Крымский канал, вода из которого наполняет ирригационные сооружения, питающие северные районы Крыма, — сказал он. — Каховское водохранилище построено в 1958 году для подачи воды на безводный полуостров. В преддверии начала курортного сезона это создаёт серьёзные риски».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кремле подрыв Каховской ГЭС назвали диверсией со стороны Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящее время глава государства получает доклады по линии Минобороны о том, что творится вокруг Каховской ГЭС.

По словам Пескова, случившаяся диверсия может повлечь тяжёлые экологические и иные последствия. Кроме того, он назвал не имеющими отношения к реальности заявления украинских властей об ответственности России за подрыв этой ГЭС. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что одна из целей диверсии — лишить Крым воды, сократив её подачу в Северо-Крымский канал.

Об этом же высказались и местные власти. Как сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала, но заверил, что питьевой воды в регионе более чем достаточно.