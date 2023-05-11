Новая Каховка, Херсонская область, 11 мая, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС и не дают проводить на ней ремонтные работы. Об этом сообщил 11 мая глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, Каховская ГЭС по-прежнему подвергается обстрелам со стороны Украины.

«Но несмотря на то, что украинские войска обстрелами не дают проводить ремонтные работы, наши гражданские и военные инженеры — люди отважные, они выезжают на станцию и поддерживают её работу», — сказал Леонтьев РИА Новости.

Каховская ГЭС — шестая, нижняя и последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Обстрелам со стороны ВСУ подвергается не только ГЭС, но и город Новая Каховка, расположенный в пяти километрах от станции. Так, 23 апреля украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу, а 5 мая в результате обстрела в городе погиб мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС, так как из-за этого могут погибнуть тысячи людей.