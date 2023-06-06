Москва, 6 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Украина давно готовилась к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начала сбрасывать большие количества воды выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Они загодя из водохранилищ, которые расположены выше по течению, стали сбрасывать повышенные количества воды, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными. В итоге они переполнили водохранилище», — сказал Тетельмин.

По его словам, из водосбросных отверстий вода хлынула в нижний бьеф — часть водного объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.

«Образовавшаяся волна затопит оба берега — наводнение затронет и тот берег, который находится под нашим контролем, и тот, на котором заправляют украинские власти. То есть они принесли беду и нам, и себе. Конечно, пострадают многие населённые пункты, — уточнил Тетельмин. — Ещё одна проблема — это верхний бьеф. Если водохранилище опорожнится глубоко, то водозаборы, которые питают водой населённые пункты и Запорожскую АЭС, могут, так сказать, оказаться на берегу и прекратится подача на неработающие, законсервированные блоки этой атомной станции».

Как пояснил Тетельмин, чтобы не произошла цепная реакция и не случилось взрыва, надо снимать тепло с этих неработающих законсервированных реакторов.

«Поэтому надо, чтобы воды было в достатке. А там шесть агрегатов. А значит требуется много воды», — сказал эксперт.

Что касается тех последствий, которые касаются энергетического обеспечения, то, как отметил Тетельмин, какое-то время этот регион, вероятно, будет страдать от нехватки электроэнергии.

«Каховская ГЭС — её мощность около 300 мегаватт. В год она вырабатывает около 1 млрд киловатт-часов. В этом энергодефицитном регионе это заметная цифра», — пояснил эксперт.

В свою очередь, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с корреспондентом ИА Регнум сказал, что главное, «чтобы остались живы генераторы» — вещь довольно дорогая. Если они повреждены, тогда восстановление станции обойдётся дорого.

«Судя по всему, разрушения значительные. Весьма значительные. Это очень серьёзно. Неконтролируемый сброс воды означает, что станция, судя по всему, уже не работает. Так что остаются два вопроса: чего стоит её восстановить (то есть в какой степени повреждено или уничтожено оборудование) и какова судьба дамбы — будет ли она размыта или нет», — сказал он.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович полагает, что пока идут боевые действия, восстанавливать ГЭС, скорее всего, никто не будет.

«Нижняя часть ГЭС жива. Да, возможно, придётся эвакуировать часть населения, но напрямую с энергетическим обеспечением региона я бы это не связывал», — отметил он.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, согласно поступившим данным, Каховская гидроэлектростанция (ГЭС), получившая серьёзные повреждения в результате удара ВСУ в ночь на 6 июня, практически полностью ушла под воду.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся до 5 метров, и неконтролируемый сброс воды продолжается. По сообщениям местных властей, полностью затоплен Днепрянский остров, который находится ниже по течению. Разрушенные сооружения ГЭС не могут сдержать поток воды.

В прибрежных районах Новой Каховки отключено электричество.

Кроме того, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о невозможности ремонта Каховской ГЭС — её придётся отстраивать заново после победы России.