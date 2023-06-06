Москва, 6 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В ночь на 6 июня киевский режим совершил очередное террористическое преступление, подорвав сооружения Каховской ГЭС, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

Цель этих действий властей Украины — получить возможность перебросить подразделения ВСУ с херсонского направления в те районы, где Киев намеревается провести контрнаступление, заявил министр.

«Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении», — сказал Шойгу.

Подрыв сооружений ГЭС привёл к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия, добавил глава Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по Каховской ГЭС — это свидетельство того, что контрнаступление ВСУ началось, цель этих ударов — «подтопить» российские оборонительные линии в прямом смысле слова, а репутацию России — в переносном, сказал в комментарии для ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.