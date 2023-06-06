Москва, 6 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Для российской энергетики последствия разрушения Каховской ГЭС будут минимальными. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Кадр из видео. Затопленная Каховская ГЭС.

«Вся территория, подконтрольная Киеву на конец 2021 года и начало 2022-го, потребляла довольно скромное количество электроэнергии. Иными словами, вся Украина образца 2021 года потребляла столько электричества, сколько один Московский регион», — сказал он.

Как подчеркнул эксперт, у России есть избыточная электрическая установленная мощность. Поэтому сейчас основная проблема будет носить локальный характер, связанный с повреждением линий электропередачи.

«Соответственно, может прерваться электроснабжение отдельно взятых потребителей на локальном уровне. Главный вопрос в общероссийском, общеевропейском и даже общеевразийском масштабе, который связан не столько с Каховской ГЭС как таковой, а с последствиями происходящего для Запорожской АЭС», — констатировал Фролов.

По его словам, часть электрической энергии, которая снабжала оборудование Запорожской АЭС, поступала как раз с Каховской ГЭС. И кроме того, охлаждение реакторов осуществлялось за счёт воды из водохранилища при Каховской ГЭС.

«Но по имеющейся на данный момент информации, которая идёт и от представителей «Росатома», и от представителей МАГАТЭ, проблем с текущей деятельностью Запорожской АЭС нет и не предвидится», — уточнил он.

При этом Фролов согласился с прогнозами о том, что восстановление Каховской ГЭС в настоящее время не представляется реальным.

«Просто потому, что по этому объекту наносятся удары. И до тех пор, пока не устранена угроза нанесения ударов по этим сооружениям, проведение полноценных ремонтных работ нереально. Сегодня вы почините, а завтра туда опять что-то прилетит», — сказал он.

Кроме того, он призвал не забывать, что Каховская ГЭС — это стратегический объект, который относился к числу великих строек коммунизма, и его восстановление, безусловно, потребует привлечения серьёзного количества ресурсов: человеческих, финансовых и производственных (бетон, металлоконструкции, силовые установки и так далее).

«Однако в истории современной России бывали непредвиденные ситуации, связанные с ГЭС и последующей необходимостью их ремонта. Так что какой-то опыт в этом плане у нас есть, да и материально-технические ресурсы имеются», — подытожил Фролов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в ночь на 6 июня ВСУ нанесли несколько ударов по ГЭС и разрушили её верхнюю часть. После повреждения Каховской ГЭС из расположенных вдоль берега Днепра населённых пунктов Новокаховского городского округа началась эвакуация населения. Людей перевозят вглубь Новокаховского округа.

Также местные власти сообщили, что ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды идёт неконтролируемо.

Комментируя эту ситуацию, эксперты-энергетики, опрошенные ИА Регнум, рассказали, что Украина давно готовилась к этой диверсии и заранее принялась спускать значительные количества воды выше по течению, дабы переполнить Каховское водохранилище. Это делалось для того, чтобы последствия катастрофы оказались как можно более разрушительными.