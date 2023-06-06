Геническ, Херсонская область, 6 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Жителей трёх районов Херсонской области предупредили о подготовке к плановой эвакуации в связи с внезапным повышением уровня воды из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Экстренные службы Херсонской области/ТАСС Последствия обстрела Каховской ГЭС

К эвакуации населения готовятся в Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском округах. Власти попросили жителей подготовить личные вещи и документы, а также трёхдневный запас продовольствия и питьевой воды. В домах нужно отключить газ и воду.

«В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения», — говорится в сообщении.

Позднее людей пообещали проинформировать о месте сбора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о начале эвакуации населения из прибрежных районов вглубь округа. Эвакуация происходит в населённых пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения ГЭС, вызванного обстрелами со стороны Украины. По словам Леонтьева, ремонт Каховской ГЭС невозможен, её придётся заново отстроить после победы России.