Москва, 6 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Разрушение верхней части Каховской ГЭС в Херсонской области свидетельствует о начавшемся украинском контрнаступлении и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова российских оборонительных баз и в переносном «подтопление» репутации Москвы. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Кадр из видео. Затопленная Каховская ГЭС.

Ночью в ходе обстрела ВСУ разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил информацию. По его словам, в два часа ночи украинские войска нанесли удары по ГЭС и попали в места, где находятся шандоры, задвижки, после чего начался неконтролируемый выброс воды. При этом дамба не разрушена. Потопление грозит примерно 80 населённым пунктам. Экстренная эвакуация жителей не понадобилась, но местные спасательные службы находятся в зоне готовности. В МАГАТЭ заявили, что угрозы безопасности Запорожской АЭС пока нет.

По мнению военного политолога Кошкина, произошедшее является одним из шагов так широко анонсированного ранее украинского контрнаступления.

«ВСУ начали контрнаступление сразу комплексно — во-первых, подрыв шлюз, чтобы затопило. Бьют по контурам России. Это сделали, чтобы в том числе затопить наши оборонительные сооружения, окопы, возможные места базирования российских войск. Посмотрите, сколько ещё людей страдает! В зоне затопления окажется примерно около 22 тыс. жителей. Замахнулись на то, что будет обезвоживание и Крымского полуострова, и что достанет Запорожскую АЭС», — отметил Кошкин.

Как объяснил эксперт, о возможности причинения ущерба ЗАЭС не стоит сильно беспокоиться, её принцип работы имеет замкнутый цикл, и вода из Каховского водохранилища туда не поступает. Кошкин отметил, что Каховскую ГЭС построили в 1959 году в условиях возможного применения ядерного оружия, поэтому станция действительно крепкая и надёжная. По мнению военного политолога, она попала под удар не только с целью нанесения вреда военным отрядам и местным жителям, но и для создания информационной войны, провокации, чтобы обвинить в подрыве такого важного объекта Москву.

«Попытка спровоцировать, сказать, что это Россия разрушила, её обвинить. Этим уже занялись зарубежные СМИ — некоторые издания на Западе открыто заявляют, что это якобы Россия нанесла удары по ГЭС», — рассказал Кошкин.

В настоящее время продолжается нерегулируемый сброс воды. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять. Также Леонтьев отметил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозы подтопления в Крыму из-за повреждения Каховской ГЭС нет, но уровень воды в Северо-Крымском канале может снизиться.

Ранее, 11 мая, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев делился, что украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС и не дают проводить на ней ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС, так как из-за этого могут пострадать тысячи людей.