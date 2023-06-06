Новый, 468-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован сообщением Минобороны о продолжившемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Итогом комплексного огневого поражения, которое российские военные нанесли врагу, стала потеря ВСУ более 1500 военнослужащих, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин. Также отмечается, что наступление украинской армии остановлено в результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», которые проявили мужество и героизм.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

Тем временем тревожные новости пришли из Херсонской области. Как сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По его словам, сама дамба не разрушена: «И это огромное счастье». Каховская ГЭС — шестая, нижняя и последняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. После разрушения части ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра, добавил мэр.

На Украине 6 июня началось с воздушной тревоги и взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях.

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