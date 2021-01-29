Белорусские реалии: кретинизм властей и мазохизм оппозиции
Криминальные сводки из Белоруссии по степени абсурда давно превзошли сюжеты бессмертного Франца Кафки. После президентской кампании 2010 года многие смеялись над новостями о том, как белорусские «правоохранители» задержали глухонемого, который якобы выкрикивал «антигосударственные лозунги», и не постеснялись отправить беднягу в суд. В 2011 году смеялись над задержаниями милиционерами однорукого за аплодисменты — фактически запрещённые как проявление оппозиционности. Причём состоялся суд, и инвалиду выписали штраф.
После формального окончания президентской кампании 2020 годаАлександр Лукашенко сохранил власть, при этом столкнувшись с невероятно продолжительным и упорным сопротивлением сограждан. И снова глухонемого задержали, но на этот раз жестоко избили и отправили в суд за якобы «выкрикивание лозунгов».
В самой Белоруссии к подобному привыкли. Политический кретинизм стал нормой для «слуг народа». Он постоянно проявляет себя в заголовках прессы.
Сводка за прошлую неделю наглядно отражает происходящее. ГУВД Мингорисполкома проинформировало об инциденте, произошедшем вечером 19 декабря в микрорайоне «Лебяжий»: якобы от неких граждан «сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе, среди которой замечены малолетние дети». Прибывшие наряды милиции «попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой», а «те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке».
«В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми. Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт», — сказано в официальном сообщении.
МВД Белоруссии вполне серьёзно и официально предупредило: «В очередной раз обращаем внимание родителей на недопустимость вовлечения детей в разбирательства между правоохранителями и взрослыми. Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности! Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение».
МВД Белоруссии разогнало родителей с детьми на детской площадке, забрав одного из них в «спецтранспорт» вместе с двумя девочками, шести и восьми лет, а другого оторвав от коляски и вынудив отдать восьмимесячного ребёнка чужому человеку. Что стало поводом для таких действий и за что должна наступить «ответственность» — «правоохранители» не уточнили.
На следующий день, 20 декабря, в Новополоцке милиционеры после детского праздника на площади задержали доцента Полоцкого госуниверситета и рабочего местной ТЭЦ, который в костюме Деда Мороза проводил предновогодний детский праздник. Причём у второго изъяли автомобиль — якобы очень похож на угнанный. Над этим маразматическим сюжетом потешаются даже на Украине, где своего подобного предостаточно.
В тот же воскресный день из СИЗО после 42 суток ареста вышла на свободу фотомодель, «Мисс Беларусь — 2008», бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова. Её содержали в жутких антисанитарных условиях с бомжами — наказывали за присутствие на несанкционированных властями массовых протестных манифестациях.
Конечно же, ничего противоправного в содержании фотомодели с бомжами нет — они такие же люди и граждане, как и глава МВД Иван Кубраков или его зам по погромамНиколай Карпенков, глава Центризбиркома Лидия Ермошина или экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова. Некоторым бомжи даже симпатичнее в моральном плане.
Как в старые добрые времена, опустился «железный занавес» — вступил в действие запрет на выезд граждан Белоруссии под предлогом коронавируса. В «первую волну» известный эксперт по коронавирусу демонстративно держал границы открытыми, называл пандемию «коронапсихозом» и советовал бороться с COVID-19 употреблением разбавленного спирта, работой в поле («Трактор всех вылечит»), баней и холодом, вдыханием дыма от костра и тому подобным, демонстративно провёл парад, субботник и язвил над председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Помимо запрета на выезд, анонсированы новые налоги в духе феодализма — так называемые «сборы» с выезжающих на легковушках. Нечто подобное было на Украине в «лихие девяностые».
Замечательным слогом высказался 18 декабря пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, прокомментировавший решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета санкций против официального Минска: «Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение… это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления… эти шаги направлены и против интересов простых белорусов… принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. Наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться». Лучше выглядел лишь прошлогодний каминг-аут главы белоруской дипломатии Владимира Макея.
Глаз пригрозил: «Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину». В общем, не видать завсегдатаям Куршевеля, Капри и Ибицы животворящих торфяников Любанщины, не познать бонвиванам Ниццы и Майорки кайфа от церкариоза Нарочанского края.
Опубликованные в пятницу, 18 декабря, скандальные видеозаписи пыток во Фрунзенском РУВД города Минска 12 августа (как утверждают опубликовавшие) подтвердили худшие опасения считавших, что в Белоруссии существует правовое государство. Подвергшиеся пыткам подтвердили правдивость запечатлённых событий, отметив, что опубликованы ещё не самые жестокие кадры.
В подобном духе выдержаны сообщения предыдущих четырёх дней о новых репрессиях, даже за флаги в собственном доме, и прочих проявлениях «административного восторга». Самым ярким из них стал состоявшийся 17 декабря выход в народ скандально известного председателя КГБ Ивана Тертеля с очередными откровениями по поводу «российских кукловодов». Кроме этого, Тертель поведал о невероятном геополитическом статусе деградирующей постсоветской республики и рассказал многое другое, включая шокировавшую власти ЕС историю гибели минчанина Романа Бондаренко.
Начало нынешней недели не выбивается из тренда. Так называемый «Народный трибунал Белоруссии» в понедельник, 21 декабря, опубликовал «Дело Тарайковского. Отчет по результатам предварительного расследования». Причём против бывших коллег в качестве руководителя расследования выступил экс-заместитель командира спецподразделения МВД Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар, ранее комментировавший скандальные публикации «прослушки» телефонных разговоров ближайшего окружения Лукашенко.
Согласно публикации, ночью 10 августа минский предприниматель Александр Тарайковский был умышленно убит бойцом СПБТ «Алмаз» МВД Белоруссии. Установлены обстоятельства трагедии, и названо имя убийцы.
После подобных публикаций в цивилизованных странах обычно возникает правительственный кризис. Так одним махом унизить Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и КГБ, вместе взятые, да ещё и Лукашенко лично, наверное, не удавалось никому.
Расследование громкого убийства провели, по словам авторов информационно-криминальной бомбы, находящиеся в подполье и эмиграции оппозиционеры при помощи экспертов из Евросоюза и Швейцарии. Стоит отметить, что нейтральная конфедерация долгое время придерживалась нейтралитета и в «белорусском вопросе» и даже выказывала лояльность «последней диктатуре Европы». Однако, как и с «80,1%» всенародной любви на так называемых президентских выборах, у официального Минска не хватило чувства меры и чего-то ещё. Поворотным моментом в отношениях «Восточной Швейцарии» с настоящей Швейцарией стало вынесение 7 декабря минским судом приговора швейцарской гражданке Наталье Херше — два года колонии с денежной выплатой за сорванную маску с омоновца и царапины на его лице.
Любопытен финал публикации НТБ — он «считает правильным задержать следующую фазу делопроизводства на непродолжительное время с целью зафиксировать реакцию правоохранительных органов Республики Беларусь и белорусской общественности на результаты предварительного расследования и, исходя из этого, выбрать стратегию дальнейших действий по данному делу».
С большой уверенностью правомерно предположить: какой-то новой реакции не последует. Принципиально ничего не изменилось. Убийцы продолжат убивать, заплечных дел мастера — пытать, лжецы — лгать, а жертвы террора — получать мазохистское удовольствие, скулить на кухнях, обзываться и угрожать своим мучителям в закрытых чатах телеграм-каналов. При этом «закрытые» чаты взламывают и особенно болтливых привлекают к ответственности, что добавляет противникам остроты ощущений — как в садомазохистской ролевой игре с тем лишь отличием, что команда «Стоп!» не работает.
Белоруссия — это такой край, где всё течёт, но ничего не меняется. Возникает внутреннее ощущение, что в этом замечательном краю сфальсифицировали не только выборы, но и время.
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