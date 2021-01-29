Криминальные сводки из Белоруссии по степени абсурда давно превзошли сюжеты бессмертного Франца Кафки. После президентской кампании 2010 года многие смеялись над новостями о том, как белорусские «правоохранители» задержали глухонемого, который якобы выкрикивал «антигосударственные лозунги», и не постеснялись отправить беднягу в суд. В 2011 году смеялись над задержаниями милиционерами однорукого за аплодисменты — фактически запрещённые как проявление оппозиционности. Причём состоялся суд, и инвалиду выписали штраф.

Иван Шилов ИА REGNUM Правоохранители Белоруссии работают с населением

После формального окончания президентской кампании 2020 годаАлександр Лукашенко сохранил власть, при этом столкнувшись с невероятно продолжительным и упорным сопротивлением сограждан. И снова глухонемого задержали, но на этот раз жестоко избили и отправили в суд за якобы «выкрикивание лозунгов».

В самой Белоруссии к подобному привыкли. Политический кретинизм стал нормой для «слуг народа». Он постоянно проявляет себя в заголовках прессы.

Сводка за прошлую неделю наглядно отражает происходящее. ГУВД Мингорисполкома проинформировало об инциденте, произошедшем вечером 19 декабря в микрорайоне «Лебяжий»: якобы от неких граждан «сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе, среди которой замечены малолетние дети». Прибывшие наряды милиции «попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой», а «те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке».

Цитата из видео из YouTube Митинг в микрорайоне Лебяжий. Декабрь 2020

«В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми. Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт», — сказано в официальном сообщении.

МВД Белоруссии вполне серьёзно и официально предупредило: «В очередной раз обращаем внимание родителей на недопустимость вовлечения детей в разбирательства между правоохранителями и взрослыми. Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности! Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение».

МВД Белоруссии разогнало родителей с детьми на детской площадке, забрав одного из них в «спецтранспорт» вместе с двумя девочками, шести и восьми лет, а другого оторвав от коляски и вынудив отдать восьмимесячного ребёнка чужому человеку. Что стало поводом для таких действий и за что должна наступить «ответственность» — «правоохранители» не уточнили.

На следующий день, 20 декабря, в Новополоцке милиционеры после детского праздника на площади задержали доцента Полоцкого госуниверситета и рабочего местной ТЭЦ, который в костюме Деда Мороза проводил предновогодний детский праздник. Причём у второго изъяли автомобиль — якобы очень похож на угнанный. Над этим маразматическим сюжетом потешаются даже на Украине, где своего подобного предостаточно.

Цитата из видео из YouTube Задержание граждан Белоруссии в декабре 2020

В тот же воскресный день из СИЗО после 42 суток ареста вышла на свободу фотомодель, «Мисс Беларусь — 2008», бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова. Её содержали в жутких антисанитарных условиях с бомжами — наказывали за присутствие на несанкционированных властями массовых протестных манифестациях.

Конечно же, ничего противоправного в содержании фотомодели с бомжами нет — они такие же люди и граждане, как и глава МВД Иван Кубраков или его зам по погромамНиколай Карпенков, глава Центризбиркома Лидия Ермошина или экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова. Некоторым бомжи даже симпатичнее в моральном плане.

Как в старые добрые времена, опустился «железный занавес» — вступил в действие запрет на выезд граждан Белоруссии под предлогом коронавируса. В «первую волну» известный эксперт по коронавирусу демонстративно держал границы открытыми, называл пандемию «коронапсихозом» и советовал бороться с COVID-19 употреблением разбавленного спирта, работой в поле («Трактор всех вылечит»), баней и холодом, вдыханием дыма от костра и тому подобным, демонстративно провёл парад, субботник и язвил над председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Помимо запрета на выезд, анонсированы новые налоги в духе феодализма — так называемые «сборы» с выезжающих на легковушках. Нечто подобное было на Украине в «лихие девяностые».

Замечательным слогом высказался 18 декабря пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, прокомментировавший решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета санкций против официального Минска: «Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение… это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления… эти шаги направлены и против интересов простых белорусов… принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. Наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться». Лучше выглядел лишь прошлогодний каминг-аут главы белоруской дипломатии Владимира Макея.

Mfa.gov.by Владимир Макей

Глаз пригрозил: «Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину». В общем, не видать завсегдатаям Куршевеля, Капри и Ибицы животворящих торфяников Любанщины, не познать бонвиванам Ниццы и Майорки кайфа от церкариоза Нарочанского края.

Опубликованные в пятницу, 18 декабря, скандальные видеозаписи пыток во Фрунзенском РУВД города Минска 12 августа (как утверждают опубликовавшие) подтвердили худшие опасения считавших, что в Белоруссии существует правовое государство. Подвергшиеся пыткам подтвердили правдивость запечатлённых событий, отметив, что опубликованы ещё не самые жестокие кадры.

В подобном духе выдержаны сообщения предыдущих четырёх дней о новых репрессиях, даже за флаги в собственном доме, и прочих проявлениях «административного восторга». Самым ярким из них стал состоявшийся 17 декабря выход в народ скандально известного председателя КГБ Ивана Тертеля с очередными откровениями по поводу «российских кукловодов». Кроме этого, Тертель поведал о невероятном геополитическом статусе деградирующей постсоветской республики и рассказал многое другое, включая шокировавшую власти ЕС историю гибели минчанина Романа Бондаренко.

Начало нынешней недели не выбивается из тренда. Так называемый «Народный трибунал Белоруссии» в понедельник, 21 декабря, опубликовал «Дело Тарайковского. Отчет по результатам предварительного расследования». Причём против бывших коллег в качестве руководителя расследования выступил экс-заместитель командира спецподразделения МВД Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар, ранее комментировавший скандальные публикации «прослушки» телефонных разговоров ближайшего окружения Лукашенко.

Цитата из видео из YouTube Экс-сотрудник «Алмаз» Игорь Макар

Согласно публикации, ночью 10 августа минский предприниматель Александр Тарайковский был умышленно убит бойцом СПБТ «Алмаз» МВД Белоруссии. Установлены обстоятельства трагедии, и названо имя убийцы.

После подобных публикаций в цивилизованных странах обычно возникает правительственный кризис. Так одним махом унизить Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и КГБ, вместе взятые, да ещё и Лукашенко лично, наверное, не удавалось никому.

Расследование громкого убийства провели, по словам авторов информационно-криминальной бомбы, находящиеся в подполье и эмиграции оппозиционеры при помощи экспертов из Евросоюза и Швейцарии. Стоит отметить, что нейтральная конфедерация долгое время придерживалась нейтралитета и в «белорусском вопросе» и даже выказывала лояльность «последней диктатуре Европы». Однако, как и с «80,1%» всенародной любви на так называемых президентских выборах, у официального Минска не хватило чувства меры и чего-то ещё. Поворотным моментом в отношениях «Восточной Швейцарии» с настоящей Швейцарией стало вынесение 7 декабря минским судом приговора швейцарской гражданке Наталье Херше — два года колонии с денежной выплатой за сорванную маску с омоновца и царапины на его лице.

Любопытен финал публикации НТБ — он «считает правильным задержать следующую фазу делопроизводства на непродолжительное время с целью зафиксировать реакцию правоохранительных органов Республики Беларусь и белорусской общественности на результаты предварительного расследования и, исходя из этого, выбрать стратегию дальнейших действий по данному делу».

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

С большой уверенностью правомерно предположить: какой-то новой реакции не последует. Принципиально ничего не изменилось. Убийцы продолжат убивать, заплечных дел мастера — пытать, лжецы — лгать, а жертвы террора — получать мазохистское удовольствие, скулить на кухнях, обзываться и угрожать своим мучителям в закрытых чатах телеграм-каналов. При этом «закрытые» чаты взламывают и особенно болтливых привлекают к ответственности, что добавляет противникам остроты ощущений — как в садомазохистской ролевой игре с тем лишь отличием, что команда «Стоп!» не работает.

Белоруссия — это такой край, где всё течёт, но ничего не меняется. Возникает внутреннее ощущение, что в этом замечательном краю сфальсифицировали не только выборы, но и время.