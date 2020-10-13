13 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Лукашенко срывает с офицеров погоны и травит пенсионеров газом. Он хочет быть похожим на американского Трампа, но более похож на африканского Бокассу.

Сергей Артёменко, , 19:05 — REGNUM Белорусские оппозиционеры одели обезличенную униформу. Теперь уже окончательно всё смешалось: правоохранители и бандиты носят одинаковую одежду, совершают одинаковые действия — в том числе и уголовно наказуемые. Однако одним за это присваивают новые звания, раздают медали, выплачивают огромные поощрения и помогают решить квартирный вопрос, других — штрафуют, калечат и лишают свободы.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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С 13 октября выяснилось, что униформа военного образца без знаков отличия теперь в экипировке не только белорусских «правоохранителей», но и участников протестных выступлений. МВД Белоруссии задержало экипированного в чёрную униформу 18-летнего студента.

Сообщается о задержании трёх молодых людей — участников «массовых беспорядков». Помимо парамилитарной экипировки, у задержанных было изъято два ножа, металлическая цепь, газовый баллончик и балаклава.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опубликовала фотографии задержанных. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Видимо, наказание ограничится штрафом и непродолжительным арестом — «сутками» в следственном изоляторе.

Пропагандисты белорусского государственного телевидения отметили: экипировка одного из задержанных такова, что его «на первый взгляд не отличишь от действующего силовика». Действительно: третий месяц орудующие в белорусских городах банды используют для массового террора подобную одежду разных оттенков, а то и вовсе одеваются как «пацаны с районов» с тем лишь отличием, что носят милицейские дубинки и щиты, штатные баллончики со слезоточивым газом и средства связи.

В первые дни августовских массовых акций ненасильственного протеста сотрудники МВД Белоруссии были одеты в форменное обмундирование, но без шевронов, указывающих на их ведомственную принадлежность. Затем появились группы в парамилитарной форме с вооружением Внутренних войск и даже ружьями. МВД иногда признавало — это сотрудники органов внутренних дел.

Иногда они переодеваются в штатское, отказываются представляться и устраивают погромы. Действия таких «правоохранителей» нечем не отличаются от гангстерского налёта. В таких случаях закон позволяет добропорядочному гражданину использовать своё право на самооборону — вплоть до нанесения тяжких телесных повреждений и даже убийства злодея.

Так, например, 6 сентября кофейню в центре Минска внезапно атаковала группа граждан, одетых в штатское. Во главе группы был опознанный позже начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков — он дубинкой разбил стеклянные двери заведения, после чего банда ворвалась в кафе, продолжив шокировать законопослушных обывателей.

Генпрокуратура, КГБ и Следком отказываются возбуждать уголовные дела по фактам подобных налётов, сопровождающихся избиениями безоружных и не оказывающих сопротивления граждан, а также по многочисленным фактам пыток и даже убийств манифестантов сотрудниками «органов». Широко известный пример — убийство безоружного манифестанта Александра Тарайковского: к уголовной ответственности до сих пор никто не привлечён. Следком и прокуроры откровенно издеваются над родными и близкими погибшего, как и над законностью в принципе.

«Белтелерадиокомпания» и другие государственные СМИ Белоруссии распространяют дезинформацию по фактам превышения силовиками своих служебных полномочий, замалчивает факты пыток, убийств, погромов, совершённых обезличенными сотрудниками «правоохранительных органов». Министерство информации поддерживает атмосферу лжи и оправдания насилия теми, кто обязан насилие останавливать.

Так, в случае с убийствами Александра Тарайковского, Геннадия Шутова и других безоружных манифестантов по факту распространения лжи об обстоятельствах преступлений ни одно государственное СМИ не было привлечено к ответственности за нарушение закона «О СМИ». Министерство информации не вынесло даже «предупреждения». Тем самым его глава Игорь Луцкий выразил одобрение сложившейся криминальной практике.

Переодевание сотрудников силовых структур в обезличенную униформу вызывает много вопросов. МВД ссылается на свои келейные документы, в которых подобное разрешение прописано. Однако вопрос в том, почему правоохранители скрывают подобные документы от общественности, принимают их без общественных слушаний и как эти документы согласуются с международными правовыми обязательствами официального Минска.

Белоруссия обязалась соблюдать рекомендации ОБСЕ, в том числе «Руководящие принципы по свободе мирных собраний». Они предписывают экипировать сотрудников полиции таким образом, чтобы их было «легко отличить», в том числе по личным опознавательным знакам (шевронам и т.д.). В документе прямо сказано: «Когда сотрудники правоохранительных органов находятся в форме, на их одежде и/или головных уборах должны быть личные опознавательные знаки (например, имя или номер). Они не имеют права снимать или скрывать такие опознавательные знаки или препятствовать другим лицам читать эту информацию во время собрания».

Никто не ставит под сомнение оправданность отказа от использования уставного мундира при оперативной работе. Проблема в другом: сотрудников правоохранительных органов теперь невозможно отличить от бандитов, прежде всего — во время массовых общественно-политических мероприятий, при разгоне оппозиционных митингов и демонстраций.

Впервые «люди в штатском» — сотрудники МВД в обычной гражданской одежде были массово задействованы во время задержаний и похищений оппозиционеров на улицах белорусских городов в 2011 году. Тогда в Белоруссии проходили «акции молчаливого протеста», участники которых даже не скандировали лозунгов — лишь периодически аплодировали. С тех пор аплодисменты были надолго запрещены при публичных мероприятиях с участием Александра Лукашенко.

Ныне одетые в спортивные костюмы и кроссовки, со щитами и дубинками «правоохранители» противостоят уличным манифестантам, экипированным в одежду военного образца. Даже официоз не в состоянии сразу отличить, где гопники, а где полицейский спецназ.

Очередная иллюстрация доведённой до абсурда ситуации была продемонстрирована в понедельник 12 августа во время разгона минского «марша пенсионеров». Экипированные в неуставную одежду «правоохранители» применили против пожилых людей светошумовые патроны и слезоточивый газ. Факты применения спецсредств официально подтвердили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома и МВД Белоруссии.

Белорусские города третий месяц находятся во власти банд гангстеров, одетых в оливковую, чёрную, камуфлированную, спортивную форму и даже спортивную и камуфлированную одежду. Они избивают людей до полусмерти, похищают средь бела дня и доставляют в пыточные, которые оборудованы в районных управлениях внутренних дел. В избиениях на территории минского изолятора «Окрестино» замечен даже замминистра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Барсуков.

Никто не в состоянии внятно объяснить, зачем с офицеров и солдат сорвали погоны. Очевидно, игры с переодеванием доставляют удовольствие кое-кому в руководстве Белоруссии. Оппозиционно настроенная молодёжь лишь подыгрывает.

Самое интересное начнётся тогда, когда реальные бандиты в парамилитарной экипировке начнут грабить банки и совершать более серьёзные преступления. Похоже, в руководстве «восточноевропейской Швейцарии» не осталось никого, кто смог бы настаивать на принципах и нормах, принятых в нормальном европейском государстве, например — в западноевропейской Швейцарии.