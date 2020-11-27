Минск, , 14:54 — REGNUM СССР развалился из-за выборности власти, и в постсоветской Белоруссии такого допустить нельзя. Об этом 27 ноября заявил Александр Лукашенко, посещая минские медучреждения, специализирующиеся на пациентах с инфекцией COVID-19.

«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, — поведал Лукашенко. — Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».

Лукашенко прокомментировал подготовку нового проекта конституции, отметив свою убеждённость в необходимости скорректировать полномочия президента.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, — сообщил он. — Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

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«У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, о внесении поправок в действующую белорусскую конституцию или принятии новой Лукашенко заявлял на протяжении нескольких лет, периодически дезавуируя свои инициативы. В 2020 году он снова актуализировал вопрос и создал тайный комитет по подготовке проекта Основного закона. Гражданам отказано в ознакомлении с ходом работ по изменению конституции и предложено направлять в органы власти свои предложения по изменению конституции.

Тем временем в Белоруссии продолжаются массовые протестные выступления противников бессменного правления Лукашенко, который бессменно руководит республикой с 1994 года. Бывший генсек ЦК КПСС и экс-президент СССР Михаил Горбачёв из-за границы поддержал белорусскую оппозицию, отметив, что происходящее сейчас в постсоветской республике — «это ж чёрт-те что».