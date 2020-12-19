Минск, , 00:03 — REGNUM Значительное увеличение налогового бремени на субъекты хозяйствования и расходов населения Белоруссии предусмотрено законопроектом «Об изменении Налогового кодекса», принятым в двух чтениях Палатой представителей Национального собрания Белоруссии. После вступления документа в силу местные власти получат право вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами массой до 5 тонн.

Вместе с тем предусмотрена отмена пресловутого «налога на автовладельцев» — пошлины за выдачу «разрешения на допуск атотранспортного средства к участию в дорожном движении», из-за которой граждане массово уклонялись от прохождения техосмотра. Вместо неё с 1 января предложено уплачивать транспортный налог. При этом граждане смогут сэкономить четверть от ранее уплачиваемой суммы госпошлины.

Население будет платить больше за услуги госмонополии. Под предлогом «дополнительных мер для компенсации расходов на борьбу с COVID-19» повышается ставка налога на прибыль для операторов сотовой связи и «оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи» с 18% до 30%.

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Министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что в 2021 году будут проиндексированы на 5,5% ставки налогов — земельного, экологического, на добычу природных ресурсов, а также подоходного налога в фиксированных суммах, а также единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Местные Советы получат право увеличивать и уменьшать ставки единого налога с ИП и физлиц.

Предусмотрено повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки под торговые центры и их автостоянки с 0,7% до 1,5% (от стоимости по кадастру). Ставку налога на прибыль для ломбардов увеличена до 30% (+5%).

Повышены будут ставки подоходного налога — с 9% до 13%, уплачиваемого физлицами с доходов по трудовым договорам с резидентами минского «Парка высоких технологий» (ПВТ) и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

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Налоговый кодекс в обновлённом не будет содержать льгот по НДС на продукты и лекарства. Предельные льготы и вычеты по подоходному налогу с физлиц будут проиндексированы на 7,4%.