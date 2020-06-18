Минск, , 19:27 — REGNUM Комитет государственного контроля Белоруссии подозревает Газпром и руководство Российской Федерации в причастности к противоправной деятельности на белорусской территории. Об этом сегодня, 18 июня, в Минске заявил председатель КГК Иван Тертель.

Зачитывая в своём видеообращении претензии к отправленному в СИЗО КГБ (более известному как «Американка») претенденту на президентский пост Виктору Бабарико, глава белорусского госкомитета озвучил целый ряд составов уголовных преступлений. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовные дела по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст. 210 (хищение в особо крупном размере), ст. 209 (мошенничество), а также по ст. 430 (получение взятки) и ст. 431 (дача взятки), сообщил Тертель.

«Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, — проинформировал Тертель. — Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть и выше», — заявил глава КГК Белоруссии.

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Как сообщает государственное информагентство БелТА, глава КГК отверг связи между уголовным преследованием основного оппонента Александра Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании, сказав: «Данные события между собой никак не связаны. Комитет государственного контроля действует в строгом соответствии с законодательством, а также выполняет обязательства Белоруссии перед мировым сообществом по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем».

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