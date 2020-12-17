Минск, , 20:06 — REGNUM Евросоюз расширил санкции против белорусских чиновников, силовиков и компаний, причастных к нарушениям демократических стандартов и прав человека, политическим репрессиям и поддержке такой деятельности. Им запрещён въезд в ЕС, их активы в ЕС будут «заморожены», а резидентам ЕС запрещено сотрудничать с фигурантами расширенного «чёрного списка».

Читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность

Под санкции попали белорусские государственные и частные предприятия, считающиеся «кошельками Лукашенко». Среди государственных — ГУ «Главное хозяйственное управление» при управлении делами президента, ОАО «Минский завод колёсных тягачей» (МЗКТ, VOLAT), ОАО «Агат — электромеханический завод», барановичский «140-й ремонтный завод». Под санкции попали также частное строительное предприятие сербских братьев Каричей Dana Holdings, разработчик систем видеослежения ООО «Синезис» и экспортёр вооружений ЗАО «Белтехэкспорт».

Список белорусских физлиц в секционном списке Евросоюза расширился за счёт «неолигархов». В частности, указаны Николай Воробей, Александр Шакутин и заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан.

Среди попавших под санкции много судей, выносивших политически мотивированные приговоры. В частности, указаны судья Центрального районного суда г. Минска Виктория Шабуня, судья Центрального районного суда г. Минска Александр Петраш, судья Советского районного суда г. Гомеля Андрей Лагунович, а также ряд других отметившихся в таких приговорах судей — Елена Некрасова, Юлия Густыр, Марина Фёдорова, Наталья Дедкова, Елена Живица, Елена Литвина.

Госпропагандисты в санкционном списке представлены такими персонами, как глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт — муж пресс-секретарши президента Белоруссии Натальи Эйсмонт (фигурантки криминальной истории гибели минчанина Романа Бондаренко), министр информации Игорь Луцкий (экс-директор гостелеканала «СТВ»), заместитель министра информации Павел Лёгкий (получил назначение советником в посольство Белоруссии в России).

Силовики представлены блоком из таких персон, как: генеральный прокурор Андрей Швед (бывший начальник Госкомитета судебных экспертиз, соучастник политических репрессий), первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника милиции общественной безопасности г. Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД г. Минска Сергей Калинник, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара, заместитель начальника Советского РУВД г. Минска Виктор Станиславчик, старший инспектор ДФР КГК Артём Дунько.

В санкционном списке ЕС значится также бывший силовик, а ныне вице-премьер Анатолий Сивак. Среди прочих чиновников указаны председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник (бывший глава Минздрава), председатель Минского облисполкома Александр Турчин, председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Кочанова (экс-глава президентской администрации).

Больше новостей на эту тему в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии