Минск, , 16:51 — REGNUM Компрометирующие Александра Лукашенко и его окружение аудиовизуальные материалы мог «слить» системный администратор при участии сотрудников силовых органов Белоруссии. Такое мнение в эфире польского телеканала «Белсат» высказал бывший заместитель командира антитеррористического подразделения белорусского МВД «Алмаз» Игорь Макар.

Со ссылкой на свои источники в КГБ бывший спецназовец сообщил, что «пару дней назад задержаны четыре сотрудника ОТО КГБ, которые занимались «прослушкой» именно тех лиц, которые близки к окружению Лукашенко».

Фамилии и обстоятельства разоблачения оперативно-технических сотрудников Макар не озвучил. Однако отметил, что действовали они из морально-этических побуждений, не преследуя материальной выгоды.

«Без абсолютно каких-то оплат, денег они эту информацию передавали Степану Путило, и это всё публиковалось на ТГ-канале Nexta», — сообщил Макар.

Он уточнил: задержанные обладали «огромным» массивом секретной информации, в частности — к материалам тайного прослушивания высших должностных лиц. Макар упомянул в том числе и о скандальных аудиозаписях телефонных разговоров с участием пресс-секретарши президента Белоруссии Натальи Эйсмонт.

Её и председателя главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова политологи и медиаэксперты опознали как обсуждавших рейды по Минску под прикрытием бойцов МВД. Во время одного из таких рейдов был жестоко избит и от полученных ранений скончался минчанин Роман Бондаренко.

Макар считает, что к Путило могли уйти «колоссальные» объёмы секретной информации и, в связи с арестом, больше таких утечек ожидать не приходится. Те сотрудники, которые передали видеозаписи, по словам бывшего замкомандира элитного подразделения МВД, таким образом «делают себе алиби, они хотят перейти на сторону народа, делают это как могут»

«Нынешний режим — Лукашенко — предавал сотрудников» много раз», — подчеркнул Макар.

Путило в свою очередь заявил, что опубликовал только четыре «слива» и за последующие информатор запросил приличные деньги. КГБ Белоруссии не опровергает ни заявления Макара, ни заявления Путило.