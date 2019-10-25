Минск, , 13:08 — REGNUM Эмоциональное и неожиданное признание главы МИД Белоруссии Владимира Макея по обстоятельствам визита в Минск российского шоумена Филиппа Киркорова вызвало широкий резонанс в белорусских СМИ и социальных сетях. За сутки под сообщением министра, опубликованном в непопулярном министерском аккаунте в социальной сети Facebook собрало почти полторы сотни комментариев.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщением Макея на министерском аккаунте в социальной сети Facebook Скриншот со страницы «МИД Беларуси» в Facebook

Личное сообщение Макея было опубликовано 24 октября на официальном аккаунте МИД Белоруссии. Чиновник прокомментировал обсуждение своих персональных перелётов на личных самолётах из Германии и обратно, изложил свой взгляд на посещение Киркоровым Минска, а также посещение шоуменом творческого вечера жены министра Веры Поляковой.

«Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность», — написал Макей в министерском аккаунте.

По мнению чиновника «надо признать, что все мы серьезно больны» — об этом он заявил, подписавшись так: «С огромным уважением и любовью ко всем, Владимир Макей, Министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова».

Комментарии под сообщением Макея на министерском аккаунте в социальной сети Facebook Скриншот со страницы «МИД Беларуси» в Facebook

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«Смешно и грустно одновременно. Смешно читать на странице официального ведомства о базарных разборках чиновника высокого ранга. А грустно от того, что вы, пользуясь властью, разрушаете отношения между нашей страной и Россией и никто не может, надеюсь, что пока, вас остановить», — констатировала в комментарии Людмила Шарапкина (цитаты приведены в авторской редакции — ИА REGNUM.

«Политическое самоубийство? Непонятно зачем на странице МИДа отвечать на неизвестные никому претензии неопределенного круга лиц в интернете. Огорчили, Владимир Владимирович», — прокомментировал пост министра Ivan Radukevich

Комментарии под сообщением Макея на министерском аккаунте в социальной сети Facebook Скриншот со страницы «МИД Беларуси» в Facebook

«А почему этот текст — — на официальной странице МИД? Или она является личной страничкой Макея? За что он тут вообще оправдывается, я не понимаю? Киркоров что, был у нас с официальным государственным визитом?», — в недоумении Юрий Данилов.

«Это точно официальная страница МИД? Не позорьтесь сами и не позорьте страну, пожалуйста, личными постами в официальном аккаунте», — Юрий Макаров.

Aleh Liaskouski в комментарии к сообщению министра не понял, «почему свою личную обиду на народ, вы выражаете на официальной странице МИД».

«Странно только что пост от лица всего МИДа, а не в личном аккаунте. Я думаю, что дело не в менталитете, а в том, что люди не верят депутатам, министрам и т.п. это уже с годами выработалось мнение что чиновники развлекаются за счет средств народа. Только в этом причина, а не в том что лично вас и семью кто-то не любит. Если бы вы были электриком на заводе и к вам приехал Киркоров, уверен, все бы радовались за вас и этому событию», — написал Павел Поташников.

Комментарии под сообщением Макея на министерском аккаунте в социальной сети Facebook Скриншот со страницы «МИД Беларуси» в Facebook

Евгений Катульский в комментарии к публикации Владимира Макея был более категоричен: «Вова, тебе вообще не стыдно такое тут писать? Официальная страничка создана и дана тебе в пользование что бы писать о каких либо мероприятиях внешнеполитического характера, можно рассказать, как ты наладил связи с Россией, Польшей, Литвой, Англией, это просто к примеру. Или ты думаешь это уместно тут, и всем так интересно знать и видеть что где то там Киркоров, твоя жена, день рождения? ну раз ты позволяешь тут писать о своей личной жизни, то ок, не обижайся тогда на комментарии, и то как к тебе люди будут теперь относиться».

«Владимир, лучше вы были бы другом Сергея Лаврова. Тогда бы не нужно было бы писать этот пресс-релиз», — уверен Антон Бойко.

«Это обращение касается личного вопроса в жизни министра. Вопрос не столько в стиле или содержании (которые сомнительны), сколько в использовании официальных каналов для разрешения личных вопросов. МИД — это не личная вотчина Макея, это обращение — смешение личного и профессионального. Это как раз таки больше напоминает Северную Корею и её вождей. Отсылка к опыту Канады, США и ЕС как минимум просит примеров», — уверен Valery Kavaleuski.

Комментарии под сообщением Макея на министерском аккаунте в социальной сети Facebook Скриншот со страницы «МИД Беларуси» в Facebook

Среди комментаторов обнаружились согласные с формой и содержанием поданной министром информации. «Мы действительно больны, — отметила в своём комментарии Наталья Шарипо. — Хорошо, что Вы это заметили».

Тему заявленной министром болезни развил Павел Силицкий: «Это называется — «проекция». Типичное поведение психопата».

«Итоги деятельности МИД РБ в 2019: написан пост про отношения министра и российского исполнителя — 1 шт.», — иронично резюмировал Aleks Mushinski.