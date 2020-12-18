Минск, , 13:37 — REGNUM Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель 17 декабря выступил перед рабочими и руководством госпредприятия «Гродно-Азот» и рассказал о своём видении белорусских проблем — включая шокирующие истории убийств оппозиционеров. Он также рассказал о происках соседних стран, засылающих шпионов и «вагнеровцев».

По словам Тертеля, «общественно-политическая ситуация в стране непростая» и к этому КГБ готовился с прошлого года. Геополитика, пандемия и экономические проблемы — три причины, которые глава спецслужбы назвал ключевыми при характеристике нынешнего белорусского кризиса.

«Первая причина — геополитический передел мира. Казалось бы, у нас 9,5 миллиона жителей, нет выхода к морю, небогатая природными ресурсами, только калийные удобрения и лес. Казалось бы, что до этой маленькой страны? Но мы находимся на разломе интересов Востока и Запада. Польша называет нас своим «подбрюшьем». Россия нас называет «Смоленскими воротами», простым выходом к Москве. Кто будет контролировать Белоруссию, тот будет доминировать в регионе. Если Россия здесь будет доминировать — это будет серьезным ударом по Украине. Мы находимся в центре разделения мира», — поведал глава белорусского КГБ.

Аудиозапись его выступления попала в редакцию националистического издания «Наша нива», которое опубликовало откровения Тертеля. Выразив уверенность, что вакцина от коронавируса стала мощным инструментом глобальной политики, он заявил: «Кто навяжет свою вакцину, тот будет диктовать условия в мире».

В Белоруссии «разные врачи», считает глава КГБ, однако в больницах хватает коек и «сохранилась инфекционная служба, чего нет у соседей».

«В Литве, чтобы обратиться в «скорую помощь», стоит более 100 евро, и не сразу она приедет. Это в Литве, которая в СССР считалась передовой республикой. А мы критикуем наш подход, который признан самым верным. Заболевание небезопасно, но еще более небезопасна паника», — рассказал Тертель.

Сам он признался, что получил прививку российской вакциной, которую считает «нормальной».

Говоря о проблемах в экономике (третьей причине), Тертель указал на споры с Россией о ценах на нефть и газ. «Мы ведем переговоры с Российской Федерацией о снижении цен на газ, но не всё так просто», — сообщил он.

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По словам главы КГБ Белоруссии, «у нас был реализован жёсткий сценарий «цветной революции» при участии соседних стран. При этом он сказал: «Задерживаем по 5−6 шпионов из Польши и Литвы ежегодно. По «Вагнеру» вся информация передана в РФ, на этом всё исчерпано».

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«Кукловодов русских вы увидите, товарищ Бабарико пойдёт в суд, всё это будет гласно и открыто», — пообещал председатель КГБ.

Напомним, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико считался фаворитом белорусской президентской кампании 2020 года, но так и не был допущен к госрегистрации кандидатом. Его отправили в СИЗО КГБ на основании незаконного предлога — некоего письма из Комитета госконтроля, который на то время возглавлял Тертель. Банк был захвачен белорусскими спецслужбами и лишь недавно началось возвращение этого актива законному владельцу — Газпрому.

«Я считаю, что демократия — это политтехнология», — выразил уверенность председатель КГБ Белоруссии.

Он подчеркнул: «Без сильной, жёсткой власти у Белоруссии шансов не будет. Может не всем это нравится. Но не всем нравится вставать в 6 утра и идти на работу».

Говоря о резонансной гибели оппозиционеров Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, Тертель сообщил: «Товарищ Тарайновский или Тарайковский погиб в Минске. Но кто видел эти фотографии — видел, что мужчина стоит перед ОМОНом, вышел ‑ и нагло стоит перед милицией (возмущение в зале). Он стоит целенаправленно. Простите, кто был в США? («Там свободная продажа оружия» — реплика из зала). Останавливается машина, что ты должен сделать? Положить руки на руль. Если вы не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте. (Весь зал: «Ложь!»)».

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Ещё одну смерть Тертель прокомментировал так: «Человек погиб? Какой? Бондаренко? Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разберутся соответствующие органы».

Глава белорусского ГКБ сообщил, что властям удалось «купировать» выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов. «Мы знали, что будет выдвигаться человек из банковской среды, не буду говорить, кто за ним стоял, но мы всё это знаем. Второй человек — из круга государственных чиновников. Третий человек — из народа. Мы знали, какие деньги выделялись и кем», — поведал Тертель.

Он сообщил также: «Мы готовились даже к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями. Готовимся сейчас. В перспективе всё будет хорошо».

Тем не менее, по его словам, обстановка непростая: «Польшей выделяются деньги, чтобы «взорвать» студенческие коллективы и рабочих. На забастовки деньги будут выделяться, мы знаем, через кого они будут идти».

Зарубежные недоброжелатели, по словам Тертеля, якобы «ищут предателей» среди госслужащих и «один нашёлся среди серьёзных людей, ну не серьёзных — директор Купаловского театра Латушко, один предатель нашёлся. На это деньги тоже будут выделяться. Мы знаем, кто этим занимается и кто это финансирует».

Помимо предательства бежавшего в машине польского посла Павла Латушко есть и местные враги белорусской стабильности. Тертель указал на давнего противника режима Николая Автуховича, поведав: «Товарищ Автухович создал группу из таких же отмороженных, простите меня, я не буду бояться этого слова, как он, которые в Волковыске сожгли дом участкового, его машину, здесь, на Ольшанке взорвали машину, подложили тротиловую шашку, сотрудника милиции. Проводили доразведку с жительницей — мы её задержали вчера — в одном из населенных пунктов под Гродно, чтобы разобраться с членами семьи милиционера и сжечь его дом. Товарищ Автухович это оружие купил на Украине, вышел туда, вчера мы задержали проводника, который вывозил его на территорию Украины, где он закупился оружием. Оружие показывали, оно реальное. Совершил эти акты. Одного мы ещё не поймали, ловим, бегает — ну найдём. Прятался он в гараже в Брестской области, у своего давнего знакомого, пистолет держал под подушкой в постоянной готовности. Мы его задерживали с группой «Альфа» при выходе в магазин — задержали, было довольно опасно».

«Но я вам скажу так: мы больше мы на такие вещи смотреть не будем. Как говорит руководитель одной страны неподалёку, «будем в мочить в сортире». Жизни сотрудников ставить под удар больше не будем — будем просто уничтожать. Иного выхода не будет», — добавил Тертель.

Он предупредил: «Готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но жёстко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет 1,5−2 года».

По мнению главы белорусского КГБ, «ситуация в Польше, она во многих отношениях гораздо серьезнее, чем у нас». Он отметил: «В экономике Польши серьёзные проблемы, и там система здравоохранения практически рухнула на фоне ковида, потому что там за все надо платить. Медицина платная, она вся развалена. В Литве вообще семейные врачи! Инфекционистов как таковых вообще не осталось. Непонятно, чем закончится ситуация в Штатах».

Как сообщает издание, рабочие резко реагировали на выступление гостя. Вопросы звучали исключительно критически и единственные аплодисменты прозвучали после одного из таких острых вопросов. КГБ свою версию произошедшего не опубликовало.