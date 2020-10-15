Минск, , 15:18 — REGNUM С 9 августа, когда начались массовые акции протеста недовольных правлением Александра Лукашенко, по обвинениям в нарушении общественного возбуждено более 400 уголовных дел. При этом противоправные действия силовиков могут быть расследованы лишь в теории, заявил 15 октября генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

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Комментируя возможность возбуждения уголовных дел в отношении силовиков, которых граждане в своих многочисленных заявлениях обвиняют в различных преступлениях — в том числе погромах и убийствах, Швед сказал: «Что касается других заявлений граждан, то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему своё время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению».

Генпрокурор Белоруссии сообщил также, что общеуголовная преступность снижается. Он также обратил внимание на тенденции внутри оппозиционного движения, привлёкшие прокурорское внимание.

«Во-первых, отмечаем радикализацию протестных настроений, что нас сильно беспокоит. Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц. К примеру, речь идет о фактах блокирования дорог, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентированы на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу. Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности», — сообщил генпрокурор Белоруссии.

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Швед отметил, сообщает госинформагентство БелТА, что гособвинители по этим и другим делам о нарушении общественного порядка будут запрашивать у суда максимальные меры наказания.

Напомним, массовые акции протеста проходят в белорусских городах регулярно с 9 сентября, когда закрылись участки для голосования на выборах президента. Протестные акции жестоко подавляются сотрудниками МВД, а также бандами в парамилитарной и штатской одежде.

В сентябре сторонники белорусского политзаключённого Сергея Тихановского подали петицию в Международный уголовный суд в Гааге, добиваясь привлечения Александра Лукашенко к уголовной ответственности «за преступления против человечества». Её подписали более 37 тыс человек из 102 стран мира. Аналогичные обращения адресованы СПЧ ООН, ОБСЕ и другим международным организациям.