Минск, , 12:38 — REGNUM Выезд из Белоруссии через наземные границы будет запрещён с 21 декабря в связи с распространением нового коронавируса, говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном 10 декабря. В документе указаны случаи, на которые не распространяется запрет.

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Так, из страны разрешат выезжать дипломатам, участникам официальных делегаций, водителям-международникам, фельдъегерям, сотрудникам «Спецсвязи», экипажам воздушных и речных судов, железнодорожникам, а также живущим в стране иностранцам в случаях служебных командировок.

Кроме того, Белоруссию смогут покинуть лица, получившие известие о тяжелой болезни или смерти близкого родственника. За пределы страны может будет выехать за медицинской помощью, для трудовой деятельности или получения образования, для проживания в другом государстве при получении вида на жительство, но не чаще одного раза за полгода.

Выезд также разрешат в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей Белоруссии закроют наземные границы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Под ограничение попадают пункты упрощённого пропуска, пункты пропуска на автодорогах, железнодорожных вокзалах и станциях, в речных портах.

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