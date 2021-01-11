Время для PR-залпа по российскому общественному мнению было избрано не самое удачное. Новости про обстоятельства прошлогодней президентской кампании в Белоруссии и жестокое подавление массовых мирных протестов в российских СМИ шли нескончаемым потоком. Публика порядком подустала от таких сообщений и в целом сформировала своё мнение как в отношении сфальсифицированных «выборов», так и прочего белорусского произвола.

Иван Шилов ИА REGNUM

По фактам убийств безоружных демонстрантов в Белоруссии до сих пор не заведено ни одного уголовного дела. Шутка ли: убийство есть, а убийцы не только разгуливают на свободе, но и получили поощрения за свои криминальные деяния. За счёт налогоплательщиков облагодетельствованы участники похищений людей и массовых пыток — сотрудники «правоохранительных органов». Высокопоставленный милиционер, запечатлённый на камеры мобильных телефонов во главе банды погромщиков, стал вторым лицом в иерархии МВД Белоруссии.

Переубеждать тех, кто считает произошедшее и до сих пор происходящее в Белоруссии «правильным» и «нормальным», наверное, бессмысленно. Смысл имело объясниться перед теми, кто давно и искренне симпатизировал Александру Лукашенко, отождествляя его с белорусским народом и в целом Белоруссией.

Лукашенко занялся именно этим. Его рейтинг снизился не только в Белоруссии, но и в России. Учитывая ежегодный многомиллиардный гешефт Минска от особых отношений с Москвой, повод для беспокойства понятен.

Согласно материалам Левада-центра (иностранный агент) по итогам декабрьского опроса, граждане России упомянули о событиях в формально союзной Белоруссии в конце рейтинга важнейших событий 2020 года: «протесты в Белоруссии и выборы в Молдавии — 1%». При этом «поддержка и симпатии Лукашенко были вдвое выше, чем протестующим (38 и 17%)».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

По версии этого социологического центра, Александр Лукашенко оказался в списке персон года с рейтингом 8%. Лучше, чем знаменитые 3%, однако оценка явно неудовлетворительная, учитывая успех прошлых десятилетий. Алексей Навальный с 5% выглядит почти в два раза лучше.

ВЦИОМ по данным декабрьского опроса проинформировал: «Главным международным событием 2020 года россияне назвали пандемию коронавируса (42%), военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России (28%), принятие поправок к Конституции РФ (25%), разработку первой в мире вакцины от COVID-19 (25%) и выборы в Белоруссии (23%)».

Предновогодний визит в Минск десанта российских СМИ в конце 2020 года не возымел должного эффекта в обеих частях Союзного государства. Белорусские пользователи соцсетей откровенно глумились над участниками официозного мероприятия, проходившего под аккомпанемент подавлений протестных маршей пенсионеров, пыток задержанных в печально знаменитых изоляторах и прочих шокирующих нормального человека явлений.

Поэтому минские политтехнологи решились на использование своего, как им кажется, козыря — созданного ими образа младшего сына Александра Лукашенко. Драматические обстоятельства его появления на свет и первые годы жизни — отдельная детективная история, достойная подробного изложения не ранее, чем Николай Лукашенко отметит свои 18 лет.

В интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-Заде отец и сын Лукашенко наговорили достаточно, чтобы выдавать порции созданной на пустом месте якобы интриги. Издание «Московский комсомолец» включилось в медийную игру и напомнило некоторые факты биографии Лукашенко-младшего. В публикации приводится мнение эксперта — доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин в комментарии отметил: «Лукашенко просто использует сына для формирования своего имиджа, для усиления некоторых политических позиций с его помощью».

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на параде Победы в Москве

Использовать детей в политических целях давно и почти повсеместно считается приёмом низким, подлым и постыдным. К такому в наше время политики стараются не прибегать даже в самых тяжёлых ситуациях. Однако моральные ограничители, как теперь уже ясно, есть не у всех.

Лукашенко-старший гораздо интереснее потому, что именно он является партнёром Кремля и реально руководит Белоруссией. Законно или нет, во благо ли взбунтовавшихся граждан Белоруссии — вопросы отдельные, на них есть несколько разных ответов. Для спонсирующей его четвертьвековое правление России важнее, отвечает ли это её национальным интересам.

В шокирующем цинизмом интервью Александр Лукашенко ожидаемо сообщил, что подвергся «крестовому походу» Запада и стал чем-то вроде передового рубежа. Трудно было ожидать другого объяснения.

«Чтобы ближе подобраться к вам. Поэтому имейте в виду: следующие будете вы», — уточнил Лукашенко.

Он также высказался о своей бывшей сопернице на прошлогодней президентской кампании Светлане Тихановской. Её муж — блогер Сергей Тихановский с мая находится в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу. Ещё одна политическая драма ещё одной белорусской семьи.

Лукашенко уверен, что за Тихановской стоят спецслужбы США и ЕС. Он отметил: «Финансируют, направляют, определяют курс. Спецслужбы Литвы, Польши. Не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют США, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль США. Создан центр, свыше ста человек в нём работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды».

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Светлана Тихановская в ОБСЕ

Кукловодами вплоть до начала августа были официально назначены российские акторы — по словам нынешнего главы КГБ Ивана Тертеля, таковыми являлись Газпром и Кремль. Внезапно примерно с середины августа спецслужбы России перестали быть причастными к местной вариации порядком затасканного шаблона про «российское вмешательство в президентские выборы». Газпрому вернули украденную собственность (третий по величине банк Белоруссии), а Владимир Путин стал человеком из правильной команды. Лукашенко делает вид, что всё сказанное и сделанное до этого не стоит даже извинений.

Из интервью с неполной правящей белорусской Семьёй вовсе не очевидно признание ошибок, касающихся русофобской «белорусизации» и целенаправленного создания инфраструктуры западной сети влияния. Нет ни намёка на покаяние за антироссийскую истерию, бушевавшей вплоть до кульминации президентской кампании 2020 года. То есть всё было сделано как бы правильно и может повториться.

Очередные оскорбления в адрес экс-кандидата в президенты Тихановской, которая якобы «не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму», можно было бы оставить без внимания. Однако при этом трудно не вспомнить знаменитый «цитатник Лукашенко», в котором и «Скорина Питерский», и «ленинградцы под немецкой оккупацией», и «война с Российской империей в 1939 году», и даже «не наши войны» — Отечественные, во время которых белорусы щедро полили кровью и слезами землю нашего общего Отечества.

Совершенно замечательный фрагмент интервью, характеризующий Лукашенко со товарищи, в целом современную белорусскую политическую систему и культуру — о знаменитом субботнике, состоявшемся 10 октября в СИЗО КГБ. Тогда ничего не подозревавших белорусских политзаключённых вызвали из камер — как оказалось, на встречу с Лукашенко.

Цитата из видео. president.gov Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусскими политзаключёнными

«Я увидел людей — ну, вы же меня в России до сих пор подталкиваете — давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло. Ну, вот я и поговорил! Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться с меня. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал. Я понял, какая была бы Белоруссия, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет», — ничтоже сумняшеся сообщил Лукашенко в интервью Аскер-заде.

Диалог по-лукашенковски — он такой, другого нет и не предвидится. Александр Григорьевич абсолютно прав: смешного в этом мало. Когда помещённых в скотские, антисанитарные условия измученных людей, считающих верхом блаженства возможность элементарно принять душ, внезапно вызывают «на кабинеты», а там вместо следователя — их мучитель, который непонятно с каким намерением приехал «поговорить» и может тут же отдать любой приказ — это совсем не смешно.

История с исчезновением теперь уже бывших политических оппонентов Лукашенко — это совсем не смешной детектив. Совсем не смешно, когда в XXI веке по минскому проспекту бегут сотни приматов с дубинками и топорами, превращая автомобиль с гражданами России в груду металлолома. Нет ничего смешного в демонстративных убийствах безоружных демонстрантов, избиениях задержанных, в штрафе матери троих детей с коляской за «несанкционированное массовое мероприятие» и прочей дикости, которой наполнены современные белорусские реалии.

Москва не может ответить самой себе на два классических вопроса — кто виноват и что делать в сложившейся ситуации. Никто не желает отвечать за бездействие и воровство на белорусском направлении. Слишком многим удобна версия о якобы «нашем сукином сыне», который задавил инспирированный якобы злокозненным Западом «белорусский майдан» и теперь рисуется в образе едва ли не спасителя России.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября

Проще платить и закрывать глаза на неудобные факты «многовекторного» как бы союзника, который завтра снова начнёт проводить совещания с британскими и американскими «специалистами по сдерживанию России». Который послезавтра качнёт маятник репрессий в другую сторону, раздаст пустые обещания, снова найдёт каких-нибудь слишком пророссийских писателей или общественников, опять затянет старую песню про «нахрена нам такой союз», «Россия поставила раком» и тому подобное.

Не признавать вины, ничего не делать для исправления ситуации и покрывать гангрену сусальным золотом могут лишь временщики, которым не место на государственной службе. Национальный интерес России требует честности, компетентности и воли чиновника, офицера, учёного. Москва не должна выбирать между плохим и очень плохим — она достойна лучшего.