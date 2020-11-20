Минск, , 22:52 — REGNUM На грядущей неделе Александр Лукашенко намерен выступить с сенсационными откровениями на тему внутренней и международной политики. Об этом он заявил 20 ноября в Гомеле, выступая на госпредприятия «Гомсельмаш».

Как сообщает президентская пресс-служба, во время посещения госпредприятия он рассказал о «попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Белоруссию». По словам пропагандиста, некие недоброжелатели якобы «затрагивают известных людей, распространяя различные фейки».

«Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», — ответил Лукашенко.

По всей видимости, речь о Романе Бондаренко — жителе Минска, избитом 11 ноября, доставленном формально неизвестными бандитами в милицию и скончавшемся на следующей день после сложной операции. Гибель минчанина спровоцировала массовые волнения в Белоруссии и стала поводом для расширения Евросоюзом санкций.

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«Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански, — сообщил Лукашенко. — Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей».

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«Не получилось, семья отказалась. А как? Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде — что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно», — добавил он.Тем временем: Задержан белорусский врач, уличивший Лукашенко во лжи