Кишинёв, , 15:43 — REGNUM Лидер проевропейской молдавской Партии действия и солидарности Майя Санду объявлена Центризбиркомом (ЦИК) страны по итогам подведения результатов второго тура выборов президента Молдавии, который прошел 15 ноября, их победителем. Об этом 19 ноября сообщил председатель ЦИК республики Дорин Чимил в ходе заседания комиссии, которое проходило в режиме видеосвязи.

«ЦИК постановил: утвердить протокол по результатам второго тура выборов президента Молдавии,; определить победителем на выборах президента кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду», — сказал председатель ЦИК Молдавии.

Также Чимил указал, что эти данные будут переданы молдавскому Конституционному суду Молдавии для утверждения результатов выборов главы государства и добавил, что данный проект был принят восемью голосами членов ЦИК страны единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава молдавского государства Игорь Додон заявил, что инаугурация избранного президента республики Майи Санду может состояться 24−25 декабря.