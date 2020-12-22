Минск, , 12:36 — REGNUM Сотрудник спецназа МВД Белоруссии Никита Коровин является тем человеком, от рук которого ночью 10 августа в Минске погиб безоружный манифестант Александр Тарайковский. Такое заявление сделал оппозиционный «Народный трибунал Белоруссии» в публикации «Дело Тарайковского. Отчет по результатам предварительного расследования».

Авторы доклада, сопровождённого разбором видеозаписей трагедии, сослались на статьи Уголовного кодекса Белоруссии и обстоятельства «наступления в Республике Беларусь правового дефолта». Они также отметили высокую общественную и международную значимость дела, выраженную в заявлении ОБСЕ от 19 ноября и резолюции Европарламента от 26 ноября с требованием быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования.

Отметим, Белоруссия не является членом Европарламента. Генпрокуратура республики ранее сообщала, что не возбуждалось уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского — равно как и других погибших безоружных манифестантов. Изначально государственные СМИ Белоруссии со ссылкой на МВД распространили ложную информацию о причине гибели манифестанта — якобы от взрыва находившегося у него «неустановленного взрывного устройства».

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«Группой бывших и действующих сотрудников силовых ведомств Белоруссии при непубличной экспертной поддержке коллег из европейских стран и Швейцарии под руководством члена Трибунала Игоря Макара проведено предварительное расследование обстоятельств смерти. В ходе расследования установлены не только все обстоятельства событий на месте преступления, но и имя преступника, бойца СПБТ «Алмаз» МВД РБ. Вывод предварительного расследования — боец СПБТ «Алмаз» совершил немотивированное циничное и жестокое преднамеренное убийство. На сегодняшний день правоохранительная система Белоруссии не сделала ничего для того, чтобы покарать преступника», — сказано в публикации.

Авторы доклада установили, что 10 августа в 22:30 предприниматель Александр Тарайковский позвонил жене и сообщил, что едет домой. Примерно через полчаса он был убит резиновой пулей на протестном митинге около станции метро «Пушкинская».

Убийцей в докладе назван «Коровин, Никита Юрьевич, 1993 г. р., боец СПБТ «Алмаз» МВД РБ». Согласно публикации, он был вооружён карабином «Сайга-12К» с лазерным целеуказателем и попал в Тарайковского со второго выстрела.

Погибший был одет в белую майку и хорошо заметен — особенно на фоне взрывов светошумовых гранат — и поднятыми вверх руками демонстрировал отсутствие опасности со своей стороны. В описании обстоятельств гибели сказано: «Александр Тарайковский получает пулю в область сердца, его разворачивает в правую сторону. Он еще стоит на ногах. Но ранение в сердце гарантированно несовместимо с жизнью. На видео видна темная, густая кровь, судя по всему, был задет желудочек с венозной кровью. Другой боец СПБТ «Алмаз» продолжает сопровождать цель лазерным целеуказателем, готовясь произвести при необходимости добивающий жертву выстрел. Никита Коровин внимательно наблюдает за умирающим Александром Тарайковским».

Авторы расследования заявили, что ими установлены следующие факты: «1) Выстрел в Александра Тарайковского был произведен с расстояния около 10,5 метра; 2) Выстрел был произведён из самозарядного ружья «Сайга-12К». Российское производство, разработано на основе автомата Калашникова; 3) В момент выстрела Александр Тарайковский стоял с поднятыми вверх руками. Он находился в абсолютной видимости сотрудников СПБТ и не представлял для них опасности; 4) Сотрудники СПБТ «Алмаз» могли вербально донести любой приказ до Александра Тарайковского в этот момент; 5) Выстрел Никиты Коровина был прицельным. Перед производством выстрела боец СПБТ «Алмаз» вышел на удобную для выстрела позицию, произвел прицеливание в область сердца Александра Тарайковского и только тогда произвёл выстрел; 6) Основываясь на информации из заключении врачей при первом осмотре, Александр умер насильственной смертью. Пуля попала в сердце; 7) Смерть Александра была почти мгновенной. Это видно по его действиям, когда он еще находился на ногах. После выстрела Александр устоял на ногах всего порядка 10 секунд, после чего упал; 8) В ходе расследования зафиксировано, что Никита Коровин и другие, на данный момент еще неустановленные сотрудники СПБТ «Алмаз», неоднократно немотивированно применяли огнестрельное оружие против мирных граждан».

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«Установленные факты позволяют утверждать, что выстрел в Александра Тарайковского был сделан целенаправленно и продуманно, с немотивированной жестокостью и циничным пониманием последствия выстрела. Никита Коровин, будучи профессионалом, должен был прекрасно отдавать себе отчет в своих действиях. Он, ввиду своих профессиональных обязанностей, абсолютно точно знал, что выстрел с такого расстояния, прицельно нанесенный в область сердца, приведет к смерти», — констатировали авторы публикации.