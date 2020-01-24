Шклов, , 18:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 24 января, совершил рабочую поездку в Шклов, где осмотрел завод по производству газетной бумаги, входящий в «Беллесбумпром».

Осмотр предприятия завершился разгромным монологом президента Белоруссии перед чиновниками и руководством предприятия, которым гневные сентенции белорусского лидера явно не были адресованы.

Началось всё с обсуждения реализации инвестиционного проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Первоначально белорусское предприятие сотрудничало с известной чешской компанией — поставщиком оборудования. Но реализация проекта затянулась, а часть поставленного оборудования оказалась неподходящей. Началось судебное разбирательство с чешской стороной, которое до сих пор не завершено, а чешская фирма пытается обанкротиться, чтобы не платить неустойки по контракту.

Для Лукашенко эта несправедливость стала спусковым крючком. Он в жесткой форме потребовал от правительственных чиновников разобраться с Чехией.

«Вы должны мне доложить все рычаги воздействия на Чехию. Я этого не боюсь. Мы их должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране. И предупредите Макея (главу МИД Белорусси — ИА REGNUM)», — сказал Лукашенко.

Далее речь зашла об импортозамещении, которое если и идет, то весьма скромными темпами. Тут Лукашенко потребовал, чтобы прежде всего отстаивались интересы Белоруссии и белорусских предприятий, потому что Белоруссию и так «прессуют» все кому не лень.

«Смотрите за своей страной! Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Он-то это знает», — сказал Лукашенко, указывая на министра энергетики Белоруссии Владимира Семашко.

«У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ. И мы должны его защитить, чего бы нам это ни стоило. А то мы производим продукты питания — девать некуда, а по импорту каждый год прирост, по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда, деревообработка своя, а у нас какие-то «кроношпаны» (Kronospan — международная компания, которая занимается деревообработкой — ИА REGNUM) политику осуществляют и диктуют. Забудьте! «Кроношпан» должен рядом с ним стоять. Мы их не прессуем, мы их не унижаем. Но работать надо на страну, а потом на другие страны», — резко заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии потребовал, чтобы никакого импорта в страну тех товаров, которые Белоруссия производит сама, не было.

«Зачем же мы завозим по импорту, зачем мы платим деньги и даем работу другим людям, если нам надо здесь найти эти деньги?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

Напомним, что Россия и Белоруссия так и не договорились о поставках российской нефти, и Лукашенко распорядился искать иных поставщиков. При том что все последние годы Белоруссия закупала нефть только у России и по льготным ценам.