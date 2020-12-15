Минск, , 20:56 — REGNUM Белорусская оппозиция в «Единой книге регистрации преступлений» опубликовала материалы по заявлению о преступлении № 7352−6073−4883−8822. Они легли в основание уголовного дела, расследуемого генпрокуратурой Литвы по факту резонансного преступления, совершенного 13 октября в столице соседней Белоруссии представителями МВД.

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«По результатам рассмотрения поступившего в ЕКРП заявления Хорошина М.Л., а также оценки полученных фактических данных, подтверждающих совершение в отношении заявителя противоправных действий, установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г. Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки», — сказано в описании преступления.

Белорусский предприниматель Максим Хорошин, выписавшись из минской больницы, уехал в Литву. Генпрокуратура прибалтийской республики по его заявлению возбудила уголовное дело, ставшее поводом для гневного заявления МИД Белоруссии.

ЕКРП опубликовала медицинские документы — «Первичный осмотр хирургом совместно с заведующим отделением М. Хорошина» и «Осмотр лечащим врачом М. Хорошина». опубликована также видеозапись «Задержание М. Хорошина 13.10.2020».

На сайте в рубрике «Участники преступления» указаны личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Среди них — нынешний заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

По данным ЕКРП, «Карпенков Н.Н., являясь начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь, то есть должностным лицом, действуя в группе лиц со своими подчиненными, превышая служебные полномочия, 13.10.2020 открыто похитил на ул. Ульяновской, 3−29 гражданина Хорошина М.Л., незаконно доставил его в Первомайское РУВД г. Минска, где применил в отношении потерпевшего пытки».

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Отмечено также, что в действиях Карпенкова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями 128 Уголовного Кодекса Белоруссии (Преступления против безопасности человечества), 182 ч. 2 (Похищение человека) и 426 ч. 3 (Превышение власти или служебных полномочий).

Начальник РУВД Первомайского района г. Минска Андрей Бакач обвинён в том, что являясь «государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, вопреки своим служебным полномочиям не воспрепятствовал применению 13.10.2020 пыток в подконтрольном ему учреждении в отношении Хорошина М.Л.». В его действиях выявлены признаки состава преступления, предусмотренного статьями 128 Уголовного Кодекса Белоруссии и 425 ч. 3 (Бездействие должностного лица).

При поступлении уголовного дела в суд универсальной юрисдикции розыском обвиняемых займётся Интерпол. Генпрокуратура Белоруссии отказалась возбуждать уголовное дело по преступлению, получившему европейский резонанс.