Минск, 15 декабря 2020, 20:56 — REGNUM Белорусская оппозиция в «Единой книге регистрации преступлений» опубликовала материалы по заявлению о преступлении № 7352−6073−4883−8822. Они легли в основание уголовного дела, расследуемого генпрокуратурой Литвы по факту резонансного преступления, совершенного 13 октября в столице соседней Белоруссии представителями МВД.
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«По результатам рассмотрения поступившего в ЕКРП заявления Хорошина М.Л., а также оценки полученных фактических данных, подтверждающих совершение в отношении заявителя противоправных действий, установлено, что
Белорусский предприниматель Максим Хорошин, выписавшись из минской больницы, уехал в Литву. Генпрокуратура прибалтийской республики по его заявлению возбудила уголовное дело, ставшее поводом для гневного заявления МИД Белоруссии.
ЕКРП опубликовала медицинские документы — «Первичный осмотр хирургом совместно с заведующим отделением М. Хорошина» и «Осмотр лечащим врачом М. Хорошина». опубликована также видеозапись «Задержание М. Хорошина 13.10.2020».
На сайте в рубрике «Участники преступления» указаны личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Среди них — нынешний заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
По данным ЕКРП, «Карпенков Н.Н., являясь начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь, то есть должностным лицом, действуя в группе лиц со своими подчиненными, превышая служебные полномочия,
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Отмечено также, что в действиях Карпенкова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями 128 Уголовного Кодекса Белоруссии (Преступления против безопасности человечества), 182 ч. 2 (Похищение человека) и 426 ч. 3 (Превышение власти или служебных полномочий).
Начальник РУВД Первомайского района г. Минска Андрей Бакач обвинён в том, что являясь «государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, вопреки своим служебным полномочиям не воспрепятствовал применению
При поступлении уголовного дела в суд универсальной юрисдикции розыском обвиняемых займётся Интерпол. Генпрокуратура Белоруссии отказалась возбуждать уголовное дело по преступлению, получившему европейский резонанс.