«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — заявил 5 мая Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Инфоповод: Лукашенко пригласил на парад Победы в Минск глав всех государств

Своё заявление белорусский лидер сделал во время выездного мероприятия, посещая республиканский полигон для испытаний мобильных машин. Помимо комментариев на тему развития электротранспорта и очередного «перетряхивания» научных учреждений постсоветской республики, он также обратился к главам других государств.

Вопреки призывам ООН и настоятельным рекомендациям ВОЗ, в пику прямым, настойчивым и предельно ясным увещеваниям отказаться от массовых мероприятий, Лукашенко с 3 мая ежедневно заявляет о намерении провести военный парад в столице Белоруссии. Буквально накануне нынешнего странного обращения белорусского лидера, 4 мая информагентства распространили очередное заявление официального представителя ВОЗ в Белоруссии.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19», — сказал Батыр Бердыклычев, оценивая перспективу проведения в Минске парада 9 мая.

Тем не менее Лукашенко настойчиво призывает Владимира Путина и других президентов прибыть в Минск. При этом белорусский лидер передёргивает исторические факты.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее он неоднократно заявлял о том, что Белорусская Советская Социалистическая Республика, входившая в состав СССР, первой приняла удар гитлеровской агрессии в 1941 году. Однако эти и другие заявления («стёрта с лица земли», «погиб каждый третий» и так далее) опровергались историками и высмеивались белоруской общественностью в социальных сетях.

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Лукашенко стал приглашать глав государств бывшего СССР посетить минские мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вскоре после официального объявления руководством России об отказе от проведения праздничного парада в Москве. Владимир Путин объяснил, почему — из-за распространения коронавируса. Участвовавшие в подготовке подразделения российской армии вернулись в места дислокации и там сразу же стали фиксировать рост инфицирования коронавирусом. Сказалось участие в массовых мероприятиях, проходивших с достаточно большим вниманием к профилактике распространения инфекции среди военнослужащих.

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Нет оснований считать, что в Белоруссии противодействие распространению коронавирусу по каким-либо параметрам лучше. Наоборот, до сих пор даже в Минске не введены карантинные мероприятия, пресловутым «контактам первого уровня» предоставлена полная свобода действий — вплоть до посещения супермаркетов, ресторанов, школ и так далее. Формально на таких граждан налагают обязательства по самоизоляции, но фактически проконтролировать их выполнение госорганы не в состоянии.

Естественно, в таких условиях от участия в минских мероприятиях отказались официальные представители России, Китая, США, Британии и других стран. Об итогах обсуждения этого вопроса с Варшавой белорусские дипломаты даже не упоминают, вполне резонно опасаясь скандала.

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В итоге даже если минский парад состоится, то будет выглядеть, мягко говоря, драматически. Страны-победительницы будут отмечать праздник без массовых мероприятий, а для Лукашенко в условиях объявленного им «коронапсихоза» форма окажется не только важнее содержания, но и дороже жизни сограждан — потомков победителей и непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Для более ясного понимания ловушки, в которую Лукашенко загнала его собственная гордыня, важно учесть несколько важных обстоятельств. Президент России, как и другие настойчиво зазываемые в Минск лидеры, эти обстоятельства учитывают. При этом возможно, что весьма тревожная эпидемиологическая ситуация в Белоруссии, которую Лукашенко называет «коронапсихозом» и «психопатией», является для них отнюдь не главным доводом против посещения минского официозного торжества.

В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды заявлял, что считает наши Отечественные войны «не нашими». Поэтому не совсем понятно, что бессменный белорусский лидер собирается торжественно отмечать 9 мая. К слову, до этого он же отменил традиционные военные парады 9 мая, перенеся их на 3 июля — дату освобождения столицы БССР от гитлеровских захватчиков (во время Великой Отечественной войны, в 1944 году).

President.gov.by Александр Лукашенко. 9 мая 2019

Какой может быть «Парад Победы» в Минске — столице одной из постсоветских республик? С такими же нелепыми претензиями подобное мероприятие можно проводить в одном из штатов США или Пакистана, в Татарии или других субъектах Российской Федерации.

У президента Алжира хватает такта не «хайповать» в условиях пандемии. Из бывших окраин стран-победительниц в адрес Парижа или Лондона не слышится упрёков, подобных тем, которые позволяет себе официальный Минск.

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К этому также стоит добавить разгул ревизионизма в Белоруссии, дошедший до циничного «отбеливания» гитлеровских пособников из числа местных националистов, а также прочие негативные проявления проводимой Лукашенко политики «белорусизации». Русофобствующая прозападная оппозиция слилась в едином порыве с чиновничьей «идеологической вертикалью», борясь с Георгиевскими ленточками и другими символами Победы. Доходит до безнаказанных нападений на детей.

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Минюст Белоруссии в четвёртый раз отказал в государственной регистрации минской общественной организации «Бессмертный полк». Решение отправлено заявителям в начале мая и оформлялось, видимо, одновременно с планом реализации официозных мероприятий, в которых есть место ремейку «Беларусь помнит», но нет места народным инициативам по сохранению исторической памяти.

Мингорисполком, Витебский горисполком и другие госструктуры отказали белорусским активистам международного движения «Бессмертный полк» в проведении шествий 9 мая 2020 года. При этом Лукашенко, в числе других глав государств СНГ, подписался под обязательством провести шествие «Бессмертного полка». Фактически официальный Минск не выполняет взятые на себя международные обязательства, не говоря уж о нормах белорусской Конституции.

Позорная, длящаяся несколько лет бюрократическая катавасия с «Бессмертным полком» вполне однозначно воспринимается общественностью, профильными экспертами и чиновниками. Русофобские издания ликуют: «В прошлые годы на нее не давали разрешения белорусские власти, так как после событий на Донбассе люди с георгиевскими ленточками (а именно такие ходят на «Бессмертные полки») стали ассоциироваться с оккупантами, которые мнят себя наследниками победителей и претендуют на всё, что видят».

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Даже не вспоминая скандальные истории ареста в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, травлю спецпредставителя президента России — российского посла Михаила Бабича, задержание в Минске и допрос в интересах США российской граждански Анны Богачёвой и многие другие истории, ясно, чего на самом деле стоят «гарантии» Лукашенко. Кроме того, совершенно непонятно, как может что-либо гарантировать в части безопасности, комфорта и прочего человек, демонстративно отказывающийся сдать тест на коронавирус и при этом зазывающий на личную встречу с собой высших должностных лиц других государств.

Приглашая коллег из постсоветских республик, Лукашенко не стесняется выдавать желаемое за действительное. Так, во время состоявшейся вчера, 4 мая, видеоконференции он заявил молдавскому президенту Игорю Додону, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (с которым Лукашенко в тот же день разговаривал по телефону) якобы «также готов прилететь». В тот же день пресс-служба президента Казахстана опровергла заявление Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Касым-жомарт Токаев

Сделать на Дне Победы пиар у Лукашенко не получится. Видимо, даже из фигур второго ранга в Минск приезжать никто не собирается. Не столь уж важно, какие обещания ему давала «пятая колонна» в РФ и почему «дала заднюю», в связи с чем во время своего выступления 5 мая белорусский лидер снова высказал обиды в адрес российских друзей и партнёров — якобы те то ли побоялись, то ли стремятся сохранить лицо. Лукашенко отметил: «Ввели же карантин, комендантский час и так далее. И тут бах — в Белоруссию поехали».

Вместе с тем он распорядился: «Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья».

Российские политтехнологи наверняка оценят эту сверхценную идею. Возможно, даже российское телевидение сделает репортажи из Минска — те самые телеканалы, которые недавно Лукашенко поносил на чём свет стоит из-за банального внимания к происходящему в другой части Союзного государства. Стоит надеяться, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей не будет жаловаться новому послу США Джули Фишер на освещение этого мероприятия, и у WikiLeaks не появится поводов для новых разоблачений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Тем временем идёт сбор массовки из проводниц «Белорусской железной дороги», огосударствлённой «Федерации профсоюзов Белоруссии», институтов Академии наук и других госорганизаций. Не брезгуют откровенным подкупом — предлагают 10 деноминированных белорусских рублей, что составляет около $4 в эквиваленте (стоимость бутылки «социально ориентированной» водки и такого же качества буханки хлеба).

С «загонами» учащихся проблема: с дважды продлённых каникул вернулась примерно четверть школьников, а студенты под разными предлогами не собираются возвращаться с «удалёнки». Остаётся старый добрый способ переодевания курсантов.

Ни хлеба, ни зрелищ приемлемого качества и в достаточном количестве у официального Минска нет. К этому добавляется болезненно переносимое отсутствие внимания. Усугубляет ситуацию сатира в социальных сетях, острая критика в телеграм-каналах.

Не совсем понятно, зачем тратить в таких условиях столько сил и средств на скандал, о котором через месяц мало кто вспомнит. Нет дефицита предложений по более рациональному их применению, правительства парафировали «дорожные карты» союзной интеграции. Однако все они отвергаются в угоду мимолётному участию в плохо срежиссированной самостийной батлейке.