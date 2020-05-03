Минск, , 13:22 — REGNUM О невозможности отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания, передает БелТА.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что участники Великой Отечественной войны умирали «ради нас», как бы «пафосно» это ни звучало. Он также предложил подумать над тем, что скажут люди в случае отмены празднования Дня Победы.

«Скажут, что испугались», — ответил он, добавив, что если люди все же боятся принимать участие в праздновании Дня Победы, берегут здоровье, «мы это поймем». Лукашенко добавил, что желающих принять участие в праздновании достаточно, — «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», — отметил президент Белоруссии.

«Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики — стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые», — заявил белорусский лидер, подчеркнув, что никого не нужно «тащить» на это «массовое мероприятие».

Лукашенко также отметил, что его волнует, что люди не одобрят, если «мы, испугавшись, разбредемся по норам».

Лидер страны подчеркнул, что Белоруссия является «живым памятником той войны», и, по его мнению, 9 мая в республике могли бы присутствовать представители всех государств. По словам президента Белоруссии, парад в честь Дня Победы не самое опасное мероприятие, по мнению вирусологов и эпидемиологов, потому, как «оно будет организовано как положено», о чем, как отметил Лукашенко, позже будет сказано.

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