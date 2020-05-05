Минск, , 07:50 — REGNUM Обеспокоенность в связи с негативными последствиями проведения в Белоруссии 9 мая военного парада в честь Дня Победы в условиях пандемии коронавируса выразил представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев, сообщает 4 мая БелаПАН.

Особое волнение в связи с предстоящим парадом, по словам Бердыклычева, вызывает возможность принятия участия в данном массовом мероприятии людей преклонного возраста, у которых течение заболевания COVID-19 тяжелое и уровень смертности от осложнений — высокий.

Представитель ВОЗ напомнил, что по итогам апрельского визита миссии ВОЗ в Белоруссию, стране были даны рекомендации, одной из которых была — перенос или отмена массовых мероприятий.

«Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии», — подчеркнул представитель ВОЗ, добавив, что решение о выполнении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения принимается правительством государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Со ссылкой на специалистов белорусский лидер добавил, что данное мероприятие является не самым опасным, так как парад будет организован «как положено».