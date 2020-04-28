Минск, , 15:03 — REGNUM Жителям Белоруссии следует прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию, а властям постсоветской республики — отказаться от массовых мероприятий, перевести учащихся на дистанционное обучение и максимально ограничить работу предприятий. Об этом сегодня, 28 апреля в открытом видеообращении заявила постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкая.

Она констатировала, что несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, сейчас в Белоруссии наблюдается рост вспышки коронавирусной инфекции.

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«Это количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев», — сказала постоянный координатор ООН в Белоруссии.

Она отметила, что сейчас «настало время для незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования».

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий. Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров», — сообщила Казана-Вишневецкая.

ВОЗ призвала Белоруссию «сократить количество несущественных передвижений». Представитель организации уверена: «Меры общественного здравоохранения в масштабах всего общества, направленные на физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса».

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«Для всех нас картина ясна — COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан. Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом», — призвала постоянный координатор ООН в Белоруссии.

Напомним, власти Белоруссии категорически отвергли закрытие границ и прекращение массовых мероприятий, которые в постсоветской республике (единственной в Европе) проводятся до сих пор. Сейчас чиновничья вертикаль Белоруссии готовит массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы.

В начале апреля миссия ВОЗ также рекомендовала меры максимального социального дистанцирования, прямо не указывая на необходимость карантина. Александр Лукашенко уверен, что карантин вводить не требуется и распорядился провести 25 марта республиканский субботник, в котором, по данным правительства Белоруссии, приняло участие 2,3 млн граждан.

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